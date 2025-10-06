Почти 90% людей на Земле облегченно вздохнут: ученые разгадали секрет лучшего подарка на праздник

Источник фото: freepik.com/rawpixel.com руки с подарками подняты вверх

Это исследование облегчит поиск подарка для многих людей на планете. Ведь достаточно будет потратить всего 5-10 минут, — и любой презент, даже дешевенький, примут с благодарностью. Причем с искренними «спасибо». Но для этого нужно соблюсти одно важное условие!

Какое именно условие, выяснили ученые из британского Университет Бата. Результаты своего исследования они опубликовали в издании Psychology & Marketing . И заявили, что знают, какие подарки вызывают самый большой эмоциональный отклик. Причем такие презенты еще сильнее привязывают людей друг к другу, повышая их самооценку.

Чтобы выяснить всё это, ученые провели ряд экспериментов.

В первом случае более 70 участникам исследования предложили подарить друг другу одежду. Но часть вещей были с персональным дизайном: например, с именем одаряемого, или с иными индивидуально-личными чертами. По условиям эксперимента, если подарок не нравился, его можно вернуть. И в основном возвращались дарителям предметы без индивидуально-личного дизайна.

Во втором эксперименте приняли участие свыше 130 человек. Им предложили подарить футболки: одни — стандартный выбор с маркетплейсов и других сайтов. А вот другие футболки — с небольшой доработкой от самих участников исследования. Например, с рисунком от руки, с именным ярлыком, с оригинальными заплатками. В итоге именно «добработанные» футболки вызвали у одаряемых бурный восторг.

Для третьего эксперимента потребовалось более 220 человек, из которых почти 50% — мужчины, а остальные — женщины. По условиям исследования они должны дарить друг другу подарки: кружки или часы. В результате выяснилось: изделия с индивидуальностью принимались с искренней радостью. Причем индивидуальность подарка была самой разной. Так, кто-то из участников просто сделал красивую поздравительную надпись на кружке.

Проанализировав все эти данные, ученые пришли к выводу: именно персонализация подарка, даже дешевого и скромного на вид, делает его самым ценным и желанным.