Почти 90% людей на Земле облегченно вздохнут: ученые разгадали секрет лучшего подарка на праздник
Источник фото: freepik.com/rawpixel.com руки с подарками подняты вверх
Это исследование облегчит поиск подарка для многих людей на планете. Ведь достаточно будет потратить всего 5-10 минут, — и любой презент, даже дешевенький, примут с благодарностью. Причем с искренними «спасибо». Но для этого нужно соблюсти одно важное условие!
Какое именно условие, выяснили ученые из британского Университет Бата. Результаты своего исследования они опубликовали
Чтобы выяснить всё это, ученые провели ряд экспериментов.
В первом случае более 70 участникам исследования предложили подарить друг другу одежду. Но часть вещей были с персональным дизайном: например, с именем одаряемого, или с иными индивидуально-личными чертами. По условиям эксперимента, если подарок не нравился, его можно вернуть. И в основном возвращались дарителям предметы без индивидуально-личного дизайна.
Во втором эксперименте приняли участие свыше 130 человек. Им предложили подарить футболки: одни — стандартный выбор с маркетплейсов и других сайтов. А вот другие футболки — с небольшой доработкой от самих участников исследования. Например, с рисунком от руки, с именным ярлыком, с оригинальными заплатками. В итоге именно «добработанные» футболки вызвали у одаряемых бурный восторг.
Для третьего эксперимента потребовалось более 220 человек, из которых почти 50% — мужчины, а остальные — женщины. По условиям исследования они должны дарить друг другу подарки: кружки или часы. В результате выяснилось: изделия с индивидуальностью принимались с искренней радостью. Причем индивидуальность подарка была самой разной. Так, кто-то из участников просто сделал красивую поздравительную надпись на кружке.
Проанализировав все эти данные, ученые пришли к выводу: именно персонализация подарка, даже дешевого и скромного на вид, делает его самым ценным и желанным.