Ученые разгадали тайну гибели городов майя на Юкатане свыше 1 000 лет назад

Источник фото: freepik.com/wirestock пирамида майя

На полуострове Юкатан, что в Мексике, процветала цивилизация майя. Но однажды по их городам был нанесен мощный удар. Это привело к сокращению населения и к запустению древних городов. И всё же были поселения, которые смогли устоять, в том числе легендарная Чичен-Ица. Но им тоже пришлось несладко.

До сих пор среди причин гибели древних поселений ученые называли, в том числе междоусобные войны, изменения торговых путей. Но теперь появилась еще одна версия — и эксперты наши даже ее подтверждение. Для этого Даниэлю Джеймсу (Университет Кембриджа) и его команде пришлось изучить «годичные кольца» у сталактитов — минеральных образований, которые «стекают» с потолков пещер.

Ученые исследовали многочисленные слои таких образований, которые обнаружили на Юкатане в пещере недалеко от Текоха. Каждый слой — поставщик информации об объеме воды, полученной сталактитом в период с мая по октябрь. Это время — самый влажный на полуострове сезон. И чем больше осадков, тем богаче урожай. Однако ученые обнаружили: в промежутке 871-1021 гг. н.э. на Юкатане были сильнейшие засухи. На это указали «кольца» сталактитов, не дополучившие привычный объем влаги. Кстати, именно в это время — в 9-10 вв. — население майя в регионе, по данным ученых, серьезно сократилось.

Причем засухи оказались настолько длительными, что это повлияло на сельское хозяйство, вызвав голод. Как итог — это привело к запустению самих городов. Как рассказали исследователи, периодов без осадков было много, а некоторые из них длились годами. Есть подтверждение, что одна такая засуха затянулась даже на 13 лет. Поэтому неудивительно, что оставшиеся в живых люди вынужденно покидали свои дома в поисках спасения.

Горы Алтая «открыли» ученым необычный рисунок возрастом 4 000 лет. Странная фигура на камне озадачила всех

Но ученые уточняют: версия с засухой — лишь возможная причина, почему города майя были покинуты.