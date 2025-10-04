Общество

В Испании ученые «разорили» более 50 птичьих гнезд ради поиска артефактов. И ведь нашли

Опубликовано
Елена Ивлиева
корреспондент

Источник фото: freepik.com/jcomp птичье гнездо на ветках

В птичьих «домах» ученые обнаружили множество удивительного для исследования. А когда провели радиоуглеродный анализ, выяснили: всё найденное — не современные поделки, а артефакты с длинной историей. Причем некоторые находки особенно удивили экспертов своим возрастом.


Для этого им пришлось проверить более полсотни гнёзд. А результаты такой ревизии исследователи опубликовали в издании Ecology. Как пишут ученые, они заглянули в хорошо сохранившиеся «жилища» бородачей — птиц из семейства ястребиных. О них впервые сообщил Карл Линней в 1750-х гг., создавая свою «Систему природы». Но к сожалению, эти пернатые на юге Испании, где и были найдены гнезда с уникальными артефактами, вымерли почти 130 лет назад. Тем интереснее было исследовать их обиталище.

Дело в том, что бородачи, как и многие другие виды, при обустройстве своих гнёзд используют, в том числе искусственные материалы. Они тащат любые мелочи, которые считают пригодными. Более того, бородачи предпочитают использовать годами одни и те же «жилища», пополняя их всё новыми материалами. И современным ученым осталось только исследовать слой за слоем, чтобы обнаружить настоящие сокровища.

Например, они нашли арбалетный болт, частицу копья из дерева, рогатку из травы, и многое другое. В частности, обнаруженный среди скорлупы один ботинок оказался после радиоуглеродного анализа возрастом почти 700 лет, деталь от плетеной корзины создана 150 лет назад, а фрагменту окрашенной животной кожи — около 650 лет. И всё это сумело хорошо сохраниться благодаря стабильной температуре, низкой влажности, — ведь свои жилища бородачи прятали в основном в пещерах. По словам исследователей, это настоящий природный музей.

В Альпах замечены радиоактивные следы мировой катастрофы, которая случилась 14 300 лет назад

Остается только понять еще, откуда бородачи таскали свои «сокровища»?

