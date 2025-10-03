До сих пор нам везло! Ученые предупреждают: новый выброс на Солнце может накрыть Землю уже 5 октября
Источник фото: freepik.com/freepik вспышки на поверхности Солнце
Совсем недавно уже была магнитная буря. Но Солнцу ее «показалось» мало — и Землю рискует накрыть что-то более мощное. Тем более, до этого плазменные выбросы обходили планету стороной.
Зарегистрированные ранее вспышки до сих пор «обходили» планету. Хотя их влияние, в частности, на самочувствие людей, ощущалось. Но текущий выброс плазмы случился в той зоне Солнца, которая находится строго на линии «Солнце-Земля». А значит, плазменное облако не сможет обойти планету. Однако пока ученые надеются: у облака не будет достаточной скорости, чтобы оторваться от светила. Хотя сразу уточняют: это небольшая вероятность.
Измерить реальную скорость текущего явления пока затруднительно, поскольку доступны лишь наблюдения посредством телескопов. Но даже такой визуальный мониторинг свидетельствует: выброс произошел крупный. И если подтвердится его возможность оторваться от Солнца, то Земли плазменное облако достигнет к 5 октября — во второй половине дня.
От вредного излучения планету предохраняет ее магнитное поле и атмосфера. Однако последствия всё равно будут. В частности, метеозависимые ощутят ухудшение здоровья: от слабости до головных болей и нарушений в сердечно-сосудистой деятельности. Поэтому данной категории людей стоит приготовиться. Также могут возникнуть проблемы в работе спутников, могут случиться сбои в связи, в навигационных системах. Правда, есть и свои «плюсы» в такой вспышке — в виде северного сияния.
Но ученые уточняют: есть, пусть и небольшая, но вероятность, что облако не оторвется от Солнца. И продолжают следить за явлением.