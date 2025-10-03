До сих пор нам везло! Ученые предупреждают: новый выброс на Солнце может накрыть Землю уже 5 октября

Источник фото: freepik.com/freepik вспышки на поверхности Солнце

Совсем недавно уже была магнитная буря. Но Солнцу ее «показалось» мало — и Землю рискует накрыть что-то более мощное. Тем более, до этого плазменные выбросы обходили планету стороной.

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии , 3-го октября примерно в 9 утра по мск на поверхности светила была зафиксирована сильная вспышка. Ее мощность оценивают на уровне М1.5. Это предпоследний класс, выше только класс X.

Зарегистрированные ранее вспышки до сих пор «обходили» планету. Хотя их влияние, в частности, на самочувствие людей, ощущалось. Но текущий выброс плазмы случился в той зоне Солнца, которая находится строго на линии «Солнце-Земля». А значит, плазменное облако не сможет обойти планету. Однако пока ученые надеются: у облака не будет достаточной скорости, чтобы оторваться от светила. Хотя сразу уточняют: это небольшая вероятность.

Измерить реальную скорость текущего явления пока затруднительно, поскольку доступны лишь наблюдения посредством телескопов. Но даже такой визуальный мониторинг свидетельствует: выброс произошел крупный. И если подтвердится его возможность оторваться от Солнца, то Земли плазменное облако достигнет к 5 октября — во второй половине дня.

От вредного излучения планету предохраняет ее магнитное поле и атмосфера. Однако последствия всё равно будут. В частности, метеозависимые ощутят ухудшение здоровья: от слабости до головных болей и нарушений в сердечно-сосудистой деятельности. Поэтому данной категории людей стоит приготовиться. Также могут возникнуть проблемы в работе спутников, могут случиться сбои в связи, в навигационных системах. Правда, есть и свои «плюсы» в такой вспышке — в виде северного сияния.

Но ученые уточняют: есть, пусть и небольшая, но вероятность, что облако не оторвется от Солнца. И продолжают следить за явлением.