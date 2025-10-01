Во Франции расшифровали плиту возрастом 4 000 лет. И обнаружили, что это — карта сокровищ

Источник фото: скриншот/iflscience.com каменная плита, найденная во Франции

Найти спустя почти 40 веков карту сокровищ — большая удача. Причем на камне отображена реальная местность, которая существует и сейчас. Но ученые считают: чтобы исследовать эту территорию, придется потратить 15 лет.

А пролегает эта территория вдоль реки Оде, протекающую сейчас через современный французский город Кемпер. Захватывает речную долину. Более того, ученые обнаружили еще куски древнего камня, которые расширяют карту поиска. И добавляют значительный район в Бретани, — в 500 км от Парижа.

Сам камень представляет собой плиту с необычными символами и углублениями. Его обнаружили еще в 1900-м году во время раскопок в Финистере, в одном из департаментов западной Франции. Но камень потом куда-то исчез. И снова возник только спустя более века — в 2014-м. А буквально недавно археологи опубликовали свое исследование артефакта, как пишет iflScience.

Ученые долго не могли понять, что изображено на плите. Пока не обратили внимание на определенные участки, которые показались очень знакомыми. Возникла идея совместить эти участки с картой местности. И это подтвердило, что перед археологами древнейшая карта Европы. Она почти на 80% совпадает с современными очертаниями речной долины. Более того, эксперты уверены: углубления на плите — это ссылка на жилища, и прочие места обитания человека. Поэтому археологи успели окрестить артефакт картой сокровищ — в том смысле, что их ожидает множество уникальных открытий, связанных с бронзовым веком. Именно к этому периоду относится найденный камень.

По мнению одного из участников исследования, профессора Ивана Пайлера (Университет Западной Бретани), использование такой карты — отличный подход в поиске артефактов. Но на их поиск может уйти минимум 15 лет.