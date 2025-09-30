Общество

Леонардо да Винчи почти 550 лет назад создал летальный аппарат, который превосходит современные дроны

Опубликовано
Елена Ивлиева
корреспондент

Источник фото: freepik.com/rawpixel.com фрагмент картины Леонардо да Винчи

Все знают Леонардо да Винчи как художника. А вот как талантливый инженер он известен не всем. Хотя его гению принадлежит множество интересных технических придумок, которые, как оказалось, могут превзойти идеи инженеров из 21-го века.


И одна из таких «затей» да Винчи — летательный аппарат с вертикальными спиральными лопастями. Эту конструкцию решили исследовать ученые из Университета Джонса Хопкинса. Эксперты выяснили: придуманный художником в 1480-м году винт способен поднимать в воздух столько же по объему грузов, сколько под силу обычному винту современного дрона. Но при этом у аппарата Винчи меньше энергозатрат.

Сам инженер эпохи Возрождения полагал: его агрегат будет подниматься в воздух мускульными усилиями. Но это увеличивало нагрузку на летательную технику, затрудняя даже взлет. Поэтому ученые оснастили симуляцию древнего изобретения легким электродвигателем, и испытали в виртуальной аэродинамической трубе. Тестировали агрегат на разной скорости, и даже проверяли его способность зависать. А потом сравнили результаты тестирования с обычным винтом дрона из двух лопастей.

Физики были удивлены: идея эпохи Возрождения оказалась более эффективной, чем техника из 21-го века. Во-первых, меньшее энергопотребление при равной грузоподъемности. Во-вторых, уровень шума, который производил спиральный винт да Винчи, оказался ниже.

Ученые наконец выяснили, кто более 1 800 лет назад заразил древние города майя ртутью

Ученые из Университета Джонса Хопкинса честно признались: они были уверены, что необычная форма древнего винта окажется неэффективной. А значит, даже близко не будет конкурировать с современными лопастями. Однако виртуальные эксперименты доказали обратное. Поэтому теперь специалисты хотят усовершенствовать аппарат да Винчи, повысив его эффективности при сохранении низкого уровня шума.

