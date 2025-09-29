В Шотландии раскрыли кражу, которая случилась почти 3 000 лет назад. И нашли не только клад

Источник фото: freepik.com/azerbaijan_stockers древние артефакты из металла и глины

Находку обнаружили в современной шотландской деревне Роузмарки, чье название переводится как «Мыс у лошадиного ручья». Сама деревня — место древнее. В частности, есть упоминание об основании здесь монастыря еще в 6 веке. Но теперь выяснилось, что жизнь в Роузмарки кипела даже тысячелетия назад.

А всё потому, что археологи неожиданно обнаружили на территории деревни следы древней обработки металлов. Они нашли отдельные фрагменты форм, которые использовали древние кузнецы или другие мастера для выплавки мечей, наконечников для стрел и даже украшений. Более того, согласно проведенному радиоуглеродному анализу выяснилось, что на территории современной деревни люди проживали непрерывно на протяжении не менее 600 лет.

Но главная находка ученых — клад, который кто-то спрятал минимум 3 000 лет назад. В кладе обнаружено множество предметов, в числе коих есть браслеты и очень сложное в изготовлении украшение, состоящее почти из 40 маленьких колец. И всё это относится к бронзовому веку. Для справки: бронзовый век — период с 3000 по 1200 гг. до н.э. Так что находка — уникальная. И особенно уникальна тем, что клад больше похож на схрон, на тайник.

Все изделия, как пишет издание BBC News, были зарыты в землю. Но предварительно завернуты в «упаковку» из папоротника и эластичной лубяной части коры. Благодаря тому, что почва в шотландской деревне болотистая, органическая «обертка» выдержала 30 веков. Причина тому — отсутствие у материалов доступа к кислороду. В итоге они не сгнили в земле.

Кроме того, археологи полагают, что все предметы из «клада» кто-то спрятал намеренно. Возможно, потому что украл их. Но за тайником потом никто не вернулся. Тот, кто прятал, увы, мог и погибнуть. Или просто забыл место, куда закопал украшения.