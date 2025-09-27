В Польше на кладбище нашли украшения из инопланетного металла. Самим украшениям больше 2 600 лет

Источник фото: freepik.com/ededchechine древний барельеф каменный узор

Раскопки велись на двух кладбищах, относимых к железному веку, — и датированных 8-7 веками до н.э. В ходе исследования выяснилось, что часть обнаруженных на месте украшений изготовлены из металла, у которого на Земле нет аналогов. Но ученые уверены: этот металл — местный.

Всего на двух кладбищах археологи нашли 26 уникальных артефактов, в числе которых браслеты и булавки. Именно они-то и были выполнены из метеоритного железа. Кстати, такие изделия нередко находят в Древнем Египте. Например, клинок кинжала, обнаруженный в гробнице Тутанхамона, или бусы из гробницы Герзех.

Само метеоритное железо состоит на 95% обычно из железа и никеля. Легко поддается ковке, становится очень пластичным при нагревании. И даже сейчас используется, но при изготовлении ювелирных изделий. Так что пращуры из железного века, создавшие «метеоритные» украшения, заложили на применение инопланетного сплава долгоиграющий тренд. Более того, древние люди, как показал анализ изделий, смешивали метеоритное железо с обычным, добиваясь особых узоров.

Однако, по мнению ученых , инопланетный сплав не был чем-то необычным более 2 600 лет назад. Его не привозили, а находили прямо здесь — под ногами. И судя по уже исследованным ранее захоронениям, изделия из такого металла не особо ценились, поскольку их находили в могилах не рядом с артефактами из золота и драгоценных камней. Видимо, метеоритных обломков в тот период было достаточно много.

Кстати, украшения, найденные именно в польских захоронениях, из редчайшего типа метеорита — атаксита. В нем содержание никеля превышает 13%. Такие находки в чистом виде — единичны. Например, известен атаксит Гоба — его нашли в Намибии. А метеорит Чинге обнаружили в Туве. Поэтому польская находка особенно ценная.