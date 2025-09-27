В Египте найдено изображение настоящей Клеопатры. Ничего общего с Элизабет Тейлор, сыгравшей роль царицы, нет

Источник фото: скриншот кадра из фильма "Клеопатра" Элизабет Тейлор в роли Клеопатры (скриншот кадра из фильма "Клеопатра)

Если вы судили о Клеопатре по Элизабет Тейлор, которая сыграла роль царицы в легендарном фильме, то зря. Найденный в Египте артефакт может быть реальным изображением последней правительницы Древнего царства из династии Птолемеев. Однако ученых кое-что смущает в этом изображении.

Саму статуэтку с возможным ликом Клеопатры обнаружили в древнем городе Тапосирис Магна, откуда, как считают археологи, тело мертвой царицы по каменному туннелю перенесли в тайное место. Она хотела быть погребенной там, где ее не побеспокоят римские легионеры. В результате гробницу до сих пор не могут найти. Но зато нашли то, что может пролить свет на реальный облик женщины, которая покорила Юлия Цезаря и Марка Антония.

Найденная статуэтка изготовлена из белого мрамора. Высотой — с ладонь. Однако даже столь малые габариты позволили ученым рассмотреть лицо царской особы в деталях, и ее корону. Как считает Кэтлин Мартинес, которая уже несколько лет руководит раскопками в древнем Тапосирис Магна, артефакт — это та самая Клеопатра VII, жившая в 69-30 гг. до н.э.

Но другой археолог — знаменитый Заки Хавасс, экс-министр по древностям Египта, — настаивает, что найденная статуэтка принадлежит к более позднему римскому периоду. Более того, по словам эксперта, фараоны из Птолемеев, к которым относится и Клеопатра, всегда изображались в египетском стиле. А спорная статуэтка выполнена по традициям римского периода, начавшегося после смерти царицы. Т.е. в 30-м году до н.э.

Но в любом случае по современным меркам особой красотой царственная особа, в честь которой была изготовлена мраморная статуэтка, не отличалась. Так что создатели художественных фильмов о Клеопатре возможно слишком сильно романтизировали ее облик.