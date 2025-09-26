«Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье». Маргарита Симоньян сообщила о смерти Тиграна Кеосаяна

фото Pavel Kashaev

Печальное событие произошло в ночь с четверга на пятницу

Умер Тигран Кеосаян. Об этом сообщила его жена и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Печальное событие произошло в ночь с четверга на пятницу.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Состояние Тиграна Кеосаяна резко ухудшилось в январе 2025 года. Режиссер впал в кому. Все это время врачи отчаянно боролись за его жизнь, но болезнь оказалась сильнее.

Несколько месяцев Симоньян не выходила на связь и не велс свои социальные сети. Но позже позже прервала молчание, и обо все честно рассказала публике.

Симоньян поблагодарила всех, кто переживал и молился о ее супруге, и попросила пока никого не беспокоить ее и ее семью.

«Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», — отметила главный редактор телеканала.

Ситуация ухудшается тем, что недавно Маргарита Симоньян перенесла операцию по удалению опухоли. Журналистка призналась, что у нее диагностировали онкологию

Тиграну Кеосаяну было 59 лет. Он родился 4 января 1966 года. Его отец известный советский режиссер, известный по таким легендарному фильмам как «Неуловимые мстители», «Новые приключения неуловимых» и “Корона Российской империи, или Снова неуловимые”. Мать, Лаура Геворкян, была талантливой актрисой.

Вся наша команда приносит свои искренние соболезнования Маргарите Симоньян и ее семье!