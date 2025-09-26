В Испании спустя 5 000 лет ученые наткнулись под грудой песка на коллективное захоронение

Источник фото: freepik.com/freepik шлем рыцаря на каменной плите

Обнаружена гробница вблизи города Теба. Представляет собой каменное сооружение из вертикальных и горизонтальных плит, с насыпью наверху из мелких камешков и песка. Когда ученые раскопали дольмен, то он оказался не пустым, как ожидалось.

Обнаруженный дольмен удивил экспертов из Университета Кадиса своей сохранностью и монументальностью. Хотя ему 5 000 лет. В длину сооружение — 13 метров, а высотой — 2 метра. И относится к погребальным строениям, — по словам Эдуардо Виджанде Вила, доцента кафедры доисторических времен (Университет Кадиса) и одного из руководителей раскопок.

Вообще дольменов по всему миру находят много. Они использовались и в качестве территориальных ориентиров, и для осуществления различных ритуалов, в том числе связанных с солнечными фазами. А найденный экземпляр в Испании служил коллективным склепом. Внутри каменной гробницы были обнаружены сразу несколько небольших по размерам могил — с останками людей. И похоронили здесь людей явно с большими почестями. Ведь вместе с костями ученые нашли множественные погребальные принадлежности.

Помимо оружия, наконечников для стрел, различных изделий из слоновой кости, в гробнице присутствовало много раковин. Причем они были положены в дольмен, а не оказались там по прихоти природы. Ведь рядом с городом Теба, где и нашли доисторический склеп, протекает река Гуадалтеба. Она протекала там и 5 000 лет назад, когда возвели гробницу. И так же была притоком другой реки, впадающей в море.

