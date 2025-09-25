В Бельгии через 500 лет нашли церковь, чья стена сложена из костей. Ученые в замешательстве

Источник фото: freepik.com/freepik древнее место погребения

Найти такое никто не ожидал. Причем в христианской церкви. Но сам «строительный материал» даже старше религиозного здания на 200 лет. Это еще больше ввергло ученых в замешательство. Однако эксперты быстро нашли объяснение такой жутковатой находке.

А обнаружили ее на территории ныне действующего кафедрального собора св. Бавона в городе Гент. Сам собор 89 метров в высоту. Хранит уникальный Гентский алтарь. И теперь будет известен еще одной, но страшноватой достопримечательностью — стеной из костей.

Эту стену обнаружили бельгийские археологи. И она — часть деревянной часовни св. Иоанна Крестителя, которая ранее стояла на месте масштабного собора. Ее возвели еще в 10-м веке — в 940-х гг. Спустя почти 100 лет реконструировали в романском стиле, значительно расширив. В промежутке 14-16 вв. строение еще раз перестроили, но уже в готическом стиле. Вполне возможно именно в этот период и была возведена стена из костей, — археологи оценили ее возраст в 500 лет.

«Строительным материалом» послужили не только черепа, но и большие, малые берцовые кости исключительно взрослых людей. Их было столько, что стена полностью была сложена из них. Но откуда все эти останки? По данным ученых, 500 лет назад было решено «разгрузить» местное кладбище, поскольку требовалось место под новые могилы. А так как человеческие кости — не мусор, то им нашли «лучшее» применение. Тем более, по оценке ученых, кости старше самой церкви минимум на 200 лет.

Останки скрепили по всем правилам строительства тех времен. Поэтому они продержались так долго — и не рассыпались. Но самое главное — по словам руководителя раскопок Яниека Де Грайса, как пишет Brussels Times, люди в те времена считали кости очень важной частью тела. Поэтому, веря в воскрешение, они хранили фрагменты скелетов, для чего рядом со стенами городских кладбищ сооружались каменные хранилища. Из этих хранилищ позже и были взяты кости для строительства.