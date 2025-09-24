Ученые только спустя 6 лет пришли к выводу, что поймали сигнал из «потусторонней» Вселенной

Источник фото: freepik.com/freepik абстракция параллельная вселенная

Это случилось еще в 2019-м году — тогда ученые зафиксировали странный сигнал, который шел через «червоточину». И вот спустя 6 лет эксперты пришли к выводу, что это мог быть «звонок» из параллельной вселенной.

Но сам сигнал под названием GW190521 точно был — его зафиксировали детекторы гравитационных волн Ligo и Virgo. И он ввел ученых в замешательство. Дело в том, что гравитационные волны — достаточно длительный процесс. В частности, есть опыт фиксации такого сигнала ранее — и он длился две десятых секунды. Сами волны «рябью» проходят по пространственно-временной ткани, — их вызывает, как правило, столкновение масштабных объектов с плотностью. Например, черных дыр.

А зафиксированный в 2019-м году сигнал длился меньше десятой доли секунды. Кроме того, при сближении черных дыр наблюдается протяжный «след» с нарастающей частотой. Чего не было у GW190521 — он отличался резкостью и краткостью. Поэтому ученые не знали, как идентифицировать сие явление.

И вот исследователи из Китайской Академии наук под руководством Ци Лая представили свою версию сигнала в издании arxiv . Они создали математическую модель зафиксированного явления. Сравнили полученные результаты с тем, как всё могло выглядеть в нашей Вселенной. И считают: GW190521 — короткое эхо из «потусторонней» Вселенной. Т.е. из параллельной. Землянам удалось поймать отзвук возможного столкновения черных дыр из параллельного мира. Сам сигнал прошел через «червоточину», которая образовалась в момент коллапса. Поэтому он и получился столь коротким.

Древнеегипетский папирус возрастом почти 3 500 лет подтверждает страшную катастрофу, описанную в Библии

В итоге если версия китайских ученых подтвердится, то это значит, что «червоточины» в космосе или «кротовые норы» — реальность. И тогда есть возможность заглянуть по ту сторону нашей Вселенной.