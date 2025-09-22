«Шамана подставили во всём». Поклонники певца ответили Максу Фадееву за «разнос» выступления России на «Интервидении»
Поклонники Ярослава Дронова вступились за своего кумира после резкой критики Садальского и Фадеева
В российских СМИ продолжают обсуждать итоги песенного конкурса “Интервидение”. В частности поступок SHAMAN^а отказаться от оценок. Сразу несколько людей напали на Ярослава Дронова с обвинениями в предательстве. Мы уже писали о реакции актера Станислава Садальского. В какой-то мере его поддержал композитор и продюсер Максим Фадеев.
По мнению маэстро, SHAMAN не совсем корректно исполнил его песню, а решение сняться с конкурса вообще стало для него неожиданностью. После такого наезда на своего кумира, часть поклонников не стала молчать, и заступилась за певца.
“Дело в том, что песня «Прямо по сердцу» вокально очень сложна. Её партитура требует максимальной концентрации и, что важнее, физиологического спокойствия. И тут возникает вопрос: зачем артиста с такой сложнейшей вокальной партитурой подвешивать на ниточку, заставлять бежать, спускаться, создавать ему каскадерские условия? Какой в этом был смысл, что мы хотели показать? Физическую выносливость? Но мы же на песенном конкурсе. <…> Моё видение номера изначально было простым и, как мне кажется, верным: артист в простой черной футболке, луч света, рояль и его голос. Этого было бы более чем достаточно, чтобы донести суть песни и заставить людей чувствовать. Музыка сделала бы своё дело. <…> Видимо, телевизионные режиссеры привыкли работать с фонограммой, где артиста можно запускать хоть в космос – и с диафрагмой всё будет в порядке. Но здесь пел живой человек, и он должен был иметь возможность спеть так, чтобы это было событием. Почему я так остро на это реагирую? Потому что в нынешних условиях наша страна не может позволить себе даже малейшей ошибки”, - раскритиковал Фадеев всё «обрамление», объяснив и яркость своей реакции.
Также композитор добавил, что если бы знал, что конкурс пойдет по такому сценарию, то написал бы для Ярослава совершенно другую песню. Также Фадеев часть вины за все произошедшее переложил на организаторов конкурса, и поставщиков номера SHAMAN^а. Пользователи в сети не стали молчать, и решили Фадеева поставить на место. Однако были и те, кто с ним согласился.
Marianna Astapova: Максим Александрович, добрый вечер. Я понимаю, ваше разочарование и критику такого номера в исполнение, Ярослава. Но хочу сказать вам две основные вещи: ваша песня очень отозвалась в сердцах людей, сидящих в зале и многие рядом со мной плакали и говорили, что у них от голоса Яра мурашки. И второе – звук, который стал подложкой прямого эфира, был заавтотюнен! Могу вам, как человек сидящий в зале сказать, что я всё слышала и чувствовала сердцем. Ему было непросто, но он справился на Ура! И в живом звуке последняя нота не звучала, как «ор». Что же касается его решения сняться, то я хочу сказать многим, что это В Его Стиле! Не приписывайте ему тайные Планы и прочее…
Belova Elena: Максим, простите я сейчас в ступоре или шоке... Ваши тексты - это шедевр! И песня на Интервидение «Прямо по сердцу». Просто супер! Я конечно не с музыкальным слухом, да и не режиссёр и вообще не профи. Я просто человек, зритель посетивший мероприятие Мирового масштаба. И то что увидела я это было Ваууу! SHAMAN спел отлично, просто Супер! К сожалению, в ТВ версии это выглядело не так как было на самом деле. Ярослав спел на первое место и это факт! А про отказ, да, неожиданно… Но это мужское решение и оно верное! Просто подумайте, время всё поставит на места… П. С. Не зависимо от вашего мнения уважать Вас не перестану! Вы для меня Гений!
Валентина Нилова: Всё верно сказали, спел не очень, зачем эти все «спецэффекты», ещё и от оценок отказался... Да с таким номером там тройкой лидеров и не пахло даже…
Татьяна Григорьева: Ярослав обозначил своим монологом после выступления, что он и без конкурса «звезда»… Это было очень пафосно (да простят меня фанаты)… Песня отличная, но хотелось, что бы исполнитель спел ее спокойно, естественно и без переворотов с переподвывертами!
Юлия Рябикова: Это как элитную вкусную конфетку завернуть в дешевую разноцветную обертку… испортили номер этими спецэффектами! Важнее красивая музыка, песня, голос… а тут лишь сбившиеся дыхание Ярослава из-за лишних движений - и кульминационная нота без красивого обертона…. Эх…
Людмила: А моё мнение, Шамана подставили во всём. Ещё и попросили сняться с конкурса. Это всё устроители и политика. Ничего личного. Надеюсь, Ярослав оклемается от всего этого сюра. Придурки блин!