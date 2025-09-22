«Шамана подставили во всём». Поклонники певца ответили Максу Фадееву за «разнос» выступления России на «Интервидении»

Источник фото: скриншот видео фото скриншот видео

Поклонники Ярослава Дронова вступились за своего кумира после резкой критики Садальского и Фадеева

В российских СМИ продолжают обсуждать итоги песенного конкурса “Интервидение”. В частности поступок SHAMAN^а отказаться от оценок. Сразу несколько людей напали на Ярослава Дронова с обвинениями в предательстве. Мы уже писали о реакции актера Станислава Садальского. В какой-то мере его поддержал композитор и продюсер Максим Фадеев.

По мнению маэстро, SHAMAN не совсем корректно исполнил его песню, а решение сняться с конкурса вообще стало для него неожиданностью. После такого наезда на своего кумира, часть поклонников не стала молчать, и заступилась за певца.

“Дело в том, что песня «Прямо по сердцу» вокально очень сложна. Её партитура требует максимальной концентрации и, что важнее, физиологического спокойствия. И тут возникает вопрос: зачем артиста с такой сложнейшей вокальной партитурой подвешивать на ниточку, заставлять бежать, спускаться, создавать ему каскадерские условия? Какой в этом был смысл, что мы хотели показать? Физическую выносливость? Но мы же на песенном конкурсе. <…> Моё видение номера изначально было простым и, как мне кажется, верным: артист в простой черной футболке, луч света, рояль и его голос. Этого было бы более чем достаточно, чтобы донести суть песни и заставить людей чувствовать. Музыка сделала бы своё дело. <…> Видимо, телевизионные режиссеры привыкли работать с фонограммой, где артиста можно запускать хоть в космос – и с диафрагмой всё будет в порядке. Но здесь пел живой человек, и он должен был иметь возможность спеть так, чтобы это было событием. Почему я так остро на это реагирую? Потому что в нынешних условиях наша страна не может позволить себе даже малейшей ошибки”, - раскритиковал Фадеев всё «обрамление», объяснив и яркость своей реакции.

Также композитор добавил, что если бы знал, что конкурс пойдет по такому сценарию, то написал бы для Ярослава совершенно другую песню. Также Фадеев часть вины за все произошедшее переложил на организаторов конкурса, и поставщиков номера SHAMAN^а. Пользователи в сети не стали молчать, и решили Фадеева поставить на место. Однако были и те, кто с ним согласился.

