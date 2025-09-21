“А вы не считаете, что Шаман опозорился и страну подвел?”. Стас Садальский обвинил российского участника в предательстве на “Интервидении”

Источник фото: globallookpress.com фото КП фото КП

По мнению Садальского Яросала Дронов не имел права отказываться от конкурса, и должен быть играть по правилам

Закончился первый песенный конкурс “Интервидение”, как известно победителем стал вьетнамский исполнитель Дык Фук с композицией «Phù Đổng Thiên Vương». Но пожалуй большой резонанс получило решение SHAMAN^а отказаться от оценок. Большинство зрителей оценили этот поступок по достоинству. А вот известный российский актер Станислав Садальский оказался совершенно иного мнения.

В своем Telegram-канале актер признал справедливость победы участника из Вьетнама. Он отметил его сильный голос, современную и динамичную мелодию песни, а также шикарную хореографию его номера. При этом Садальски заметил, что голосование было нечестное.

«Но голосование было нечестное — наш композитор из жюри перед объявлением результатов сказал, что отдал голос за Вьетнам, но в интернете написали, что за Белоруссию! Американец тоже возмущался, что ему приписали не те голоса! Ох уж это электронное голосование», — высказался артист.

Неожиданно Садальский обвинил SHAMAN^а в предательстве России. Он резко осудил Ярослава Дронова за такой поступок. По его мнению такой поступок неприемлем на фоне непростой геополитической ситуации в мире.

«Шаман плохо выглядел, кринж и песня с поступком (отказа участия в конкурсе) зашквар. Вы представляете, выходит такой боец на ринг и говорит: „Я уже всех победил“. А вы не считаете, что Шаман опозорился и страну подвел? <…> Обидно, когда нас иностранцы не пускают участвовать в соревнованиях, а здесь мы сами отказываемся. Это разве не предательство?» — возмутился Стас Садальский.

Согласитесь, что весьма неожиданная точка зрения? В свою очередь известный музыкальный критик Сергей Соседов, наоборот, похвалил SHAMAN^а, поскольку считает, что его победу в любом случае на Западе обесценили бы, а так все получилось очень эффектно.