В Средиземном море спустя 2 100 лет нашли древний порт. Ученые уверены: скоро раскроют секрет Клеопатры

Источник фото: freepik.com/freepik кусок древней египетской статуи царицы

Клеопатра была одной из могущественных цариц и одной из самых привлекательных в своем времени женщин. В ее длинном списке любовников числился сам Юлий Цезарь и его соратник Марк Антоний. Именно Марка Антония, по легенде, похоронили вместе с Клеопатрой. И вот теперь их могила найдена.

На это надеются ученые , обнаружившие в Средиземном море на расстоянии более 3 км от побережья древней Александрии затопленный порт. Он находится под толщей воды — на глубине свыше 12 метров. И эксперты считают — эта находка может привести их к утраченной могиле легендарных влюбленных.

Клеопатра правила Египтом в период 50-31 гг. до н.э. Она покончила с собой, когда узнала о смерти Марка Антония. И почти 2 100 лет местонахождение их совместной могилы не было известно. Но Кэтлин Мартинес, которая уже давно занимается поисками гробницы Клеопатры, считает, что близка к настоящему открытию.

Именно Мартинес вместе с Бобом Баллардом, первооткрывателем «Титаника», обнаружила во время одного из погружений затопленный порт. Когда-то он был связан с древним городом Тапосирис Магна, где располагался храм-посвящение богу Смерти — Осирису. Сам город — в 48 км от Александрии, древней столицы Египта.

Эксперты обнаружили под водой полированные каменные полы, высокие колонны, множество высоких кувшинов, и прочие артефакты. Ученые уверены: подводный порт даст им главный ключ к поиску гробницы Клеопатры. Тем более, с момента затопления этого места там никого не было. А значит, легендарная могила — не тронутая.

В Дании через 5 700 лет найдена жвачка со следами зубов человека. И она «рассказала», кто на самом деле ее жевал

Кэтлин Мартинес считает: после смерти Клеопатра была перевезена именно в Тапосирис Магна. Где ее тело пронесли по подземному туннелю, вырубленному в скале под городом и обнаруженному командой Мартинес еще в 2022-м, а потом — в порт, где и похоронили. Тем более, это место хорошо спрятано от римлян — таков был план Клеопатры. И теперь исследователям остается только «перерыть» затопленное сооружение в поисках потерянной могилы.