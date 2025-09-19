Во Владивостоке сотрудники морга провели обряд вуду. Им теперь грозит до 5 лет тюрьмы

Источник фото: freepik.com/freepik обрядовая кукла

Теперь предприимчивым сотрудникам морга грозит реальное наказание. А пока — ведется следствие. В любом случае нужно выяснить, зачем в 21-м веке в покойника зашивают кукол вуду.

Именно это и сделали, как пишет Телеграм-канал Baza, два сотрудника из Приморского краевого Бюро судмедэкспертизы. Они зачем-то зашили в области грудной клетки одному из покойников непрозрачный пакет с тремя фигурками из воска. В дополнение к ним — фотографии, пластины с иероглифами.

Всё это положить в тело умершего согласилась одна из сотрудниц морга, — 55-летняя лаборант, замужняя и при детях. Женщина, как сообщает издание KP.ru , попросила своего коллегу — 53-летнего санитара, — зашить в «клиента» магический набор. Он-то и вскрыл тело, поместив в него столь странную посылку и зашив обратно разрезы.

Эти манипуляции так и остались бы тайной, — помешало бальзамирование, в ходе которого «тайник» обнаружили. Проводившие процедуру сотрудники обратили внимание на выступ на груди умершего. Вскрыли этот бугорок и нашли внутри фигурки. После чего обратились к правоохранителям.

Те установили круг подозреваемых, и даже не сомневаются, что был проведен магический обряд. Но на данный момент и санитар, и лаборант на свободе. Однако обоим может грозить до 5 лет колонии — по статье за надругательство над телом.

Как выяснили журналисты KP.ru, санитар даже не поинтересовался, что именно закладывает в покойника. По его словам, пакет он не раскрывал. И заявил: в тела зашивают даже ветошь, поэтому якобы не проявил любопытство. Кстати, лаборантка тоже утверждает: о содержимом пакета не знала. Из-за этого следователи пока не могут найти заказчика ритуала. И не понимают, для чего вообще понадобился такой обряд.

Люди в черном и стрельба! В Турции россиянка оказалась в центре кровной мести турок

Что касается подозреваемых, их участь решит суд.