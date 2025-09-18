Люди в черном и стрельба! В Турции россиянка оказалась в центре кровной мести турок

Источник фото: freepik.com/frimufilms турецкий флаг на ветру

Вот так гуляешь по туристическому району в платье и с подругой, а потом попадаешь в самый разгар разборок с применением огнестрельного оружия. Именно это и случилось с российской туристкой, которая оказалась в неудачное время в неудачном месте. И даже «схватила» пулю.

Но на своё счастье осталась жива. А вот мужчинам, сидевшим у магазина в туристическом районе, не повезло. Они были целью нападавших, — и их в тяжелом состоянии срочно госпитализировали.

Причиной расправы стала кровная месть из-за недавней вооруженной стычки между враждующими семьями. Почему? Как пишет Телеграм-канал Shot, сначала была драка из-за земельного участка. А уже следом — расстрел прямо на улице. В итоге несколько человек с одной стороны конфликта после расстрела находятся в больнице — в реанимации. А другая сторона теперь не досчитается 8 своих сторонников — их задержали при попытке покинуть Турцию по поддельным документам. У всех задержанных провели обыски. И изъяли не только наркотики, но и оружие, бронированный транспорт.

А что же с россиянкой? Она тоже попала в больницу — с огнестрельной раной в ноге. По данным ТК Shot, Ранение Татьяна Шиллер получила нечаянно, просто проходя мимо. В тот момент, когда женщина шла по тротуару, двое в черном и на мотоцикле расстреляли намеченные жертвы. И скрылись, не снижая скорости. При этом им было неважно: есть рядом другие люди или нет.

Стоит заметить, что всё произошло в оживленном городе Манавгат, в туристической провинции Анталья. Поэтому и местных, и туристов на улице без недостатка. А значит, был высок риск, что во время расправы кто-то из простых очевидцев пострадает. Но Татьяне повезло: ее ранило только в ногу. Причем, пуля-то — шальная.