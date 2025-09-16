В Египте нашествие акул. Туристов предупреждают об опасности, а пляжи закрываются

Источник фото: freepik.com/freepik акула всплывает

Причем предупреждают не только тех туристов, кто уже находится на отдыхе в Египте, но и тех, кто собирается приехать. А виной всему — акулы. Они слишком близко стали подплывать к побережью, создавая риски для купающихся. И среди акул замечены особо опасные виды.

Хотя акулы в египетских водах — частые гости. Например, В 2024-м году «рыбки» атаковали двух пловцов, и один из них погиб. Правда, это случилось за пределами зоны, отведенной для купания. Более того, такие трагедии — большая редкость. По данным интернет-статистики, за последние 15 лет только 17 нападений, из которых 6 — со смертельным исходом.

Однако несмотря на столь оптимистические данные появление акул вблизи купальной зоны — ЧП. Поэтому отели, на чьих пляжах замечены хищники, сразу закрывают опасные участки. В этой связи, как пишет Телеграм-канал Shot, около 10 отелей в Хургаде и Макади закрыли свои пляжи. Причем закрыли даже премиум заведения, в том числе Stella Makadi и Cleopatra Luxury Beach.

Но в настоящий момент, как сообщает издание «Лента», в Хургаде доступ к воде уже открыт. Однако отдыхающих туристов и тех, которые только собираются лететь в Египет, просят быть осторожными. А потому не рекомендуется купаться вне специальной зоны и в запрещенных администрацией отеля местах. Не следует забираться в воду в темное время суток. Причина — активность акул возрастает, а у спасателей законный отдых.

Кроме того, нельзя приближаться к месту скопления рыб даже днем. По словам издания «Лента», такие стайки неизбежно привлекают хищников. А еще избегайте моря, если на теле есть даже мельчайшие кровоточащие ранки. Акула чует кровь на расстоянии до 400 метров, а плавает во время охоты со скоростью до 19 км/час. Это в несколько раз быстрее, чем человек.