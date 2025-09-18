В Китае мужчина отказался от автомобиля — и уже 10 лет катается на «страус-мобиле»

Источник фото: freepik.com/DejaVu Designs голова страуса

Этот китаец — один из самых популярных людей в Поднебесной. А всё потому, что предпочел современным авто обычного страуса. Катается на нем по городу и за пределы уже 10 лет. И судя по всему сползать с широкой спины пернатого не собирается.

Да и зачем! Везде его узнают, везде дорогу уступают. Хотя 32-летний хозяин «страус-мобиля» и сам соблюдает правила дорожного движения. Но главное — питомец не боится вида автомобилей, его не пугают гудки и и прочие громкие звуки на дорогах. Кроме того, А Хуа, так зовут знаменитого китайца, легко управляет своим «транспортом» — и в аварии пока еще не попадал. Хотя страус — существо темпераментное и достаточно агрессивное. Может и сам напасть — сила удара ногой у него до 30 кг на 1 кв.см. Но Хуа контролирует питомца с помощью свистка. А в город китаец выезжает только на тех страусах, которых для этого тренировал.

Стоит отметить, что страус в качестве «транспорта» — это не ново. Например, в ряде стран до сих пор проводятся страусиные бега с людьми вместо жокеев. В том числе в США и в Австралии. В Европе подобные соревнования запрещены.

Сам А Хуа уверяет: у его страуса множество преимуществ в сравнении с «железным конем». Вместо бензина — трава, которая растет везде и бесплатно. Ездить можно не только по автодорогам, но и по тротуару, по пешеходным зонам. Причем страус жестко вымуштрован — и ни на кого не нападает. Добавьте к этому экологичность пернатого «транспорта» — никаких вредных выхлопов с тяжелыми металлами. Правда, убирать за ним нужно.

Но самое главное достоинство — «страус-мобиль» развивает немаленькую скорость. Как пишет Sin Chew Daily, до 100 км/час с седоком на спине. Однако долгих заездов страус не выдерживает — максимум 2 часа. Поэтому А Хуа следит, что питомец был в состоянии доставить его и обратно.