В Санкт-Петербурге пенсионер может сесть в тюрьму на 8 лет за то, что оплатил покупку наличными деньгами

Креативному пенсионеру грозит реальный срок по уголовной статье. Бдительность проявили на кассе одного из питерских магазинов. Поэтому правонарушителя полицейские очень быстро вычислили.

В итоге жителю Санкт-Петербурга пришлось во всём признаться. И даже показать свой нехитрый агрегат — струйный принтер. Именно с его помощью пожилой мужчина клонировал не одну денежную купюру высокого достоинства.

Такими небанковскими наличными средствами 63-летний пенсионер расплатился в одном из магазинов города. Предъявил к расчету за покупку сразу две отпечатанные на принтере пятитысячные купюры. Однако такие денежные знаки обычно кассиры проверяют на факт подделки: на ощупь, на просвет, и даже наклоняют под углом. В случае с принтерными банкнотами фальшивку видно за версту: и бумага плотнее, и печать символов более размытая, и водяных знаков нет. Иными словами, у пенсионера не было шансов на успех.

Магазин, где 63-летний мужчина расплатился фальшивками, обратился в полицию по «горячим» следам. Задержали правонарушителя у него же дома по Богатырскому проспекту. Увидев полицейских на пороге своей квартиры, пожилой фальшивомонетчик не стал изворачиваться, а сразу признался в изготовлении банкнот на струйном принтере.

Помимо изъятых в магазине двух купюр правоохранители в ходе обыска обнаружили еще семь аналогичных банкнот — уже вырезанных и готовых к обороту. Кроме того, нашли целые листы с только что отпечатанными деньгами.

Теперь креативному дедушке грозит до 8 лет тюрьмы, как пишет Телеграм-канал «Петербургская полиция», по уголовной статье 186. Или принудительные работы. Но пока с подозреваемого взята подписка о невыезде. А следователи пытаются выяснить: сколько магазинов предприимчивый пенсионер обошел с фальшивками.