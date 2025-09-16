В Ленинградской области 21-летний «креативщик», чтобы развлечься, запихнул в себя дезодорант
Источник фото: freepik.com/peoplecreations хирург готов к операции
Недаром говорят: не поддавайтесь настроению. Умные люди понимают: это состояние быстро пройдет, а последствия бездумного поступка еще долго будут напоминать о себе. Это и случилось с 21-летнем жителем Ленобласти.
Он, чтобы разогнать скуку, запихнул в себя дезодорант. Как пишет о случившемся Телеграм-канал Mash, самостоятельно вытащить парфюм молодой человек не смог. И не придумал ничего умнее, как оставить эту штуковину там, куда ее запихнул. Видимо, в надежде, что само выйдет. А вот к врачам обратиться — об этом «затейник» не подумал.
В итоге с баллоном внутри он проходил целых три дня. Лишь когда развилась сильная боль, обратился к медикам — в «Скорую помощь». Самостоятельно до больницы добраться уже не мог. Врачи диагностировали необратимый некроз тканей. Что это такое?
Простыми словами, это преждевременное отмирание живой ткани за счет повреждения ее клеток. К таким последствиям могут привести инфекции, токсические вещества, недостаточное кровоснабжение, обморожение, ожоги и иные факторы. В случае с 21-летним «креативщиком» некроз мог возникнуть из-за нарушения баллоном кровотока.
В итоге молодой человек оказался на столе хирурга. Ему удалили прямую кишку. Чем это грозит? Проблемами с дефекацией. Иными словами, пациенту теперь придется жить с калоприемником — устройством для сбора каловых масс. Для этого в брюшной стенке делается отверстие, к которому снаружи крепится мешочек для сбора биоматериала. Одно радует — неприятные запахи мешочек не пропускает.
Естественно, качество жизни это снижает. Более того, молодому человеку, скорее всего, грозит инвалидность. Но будет ли калоприемник временной или постоянной мерой, решат врачи с учетом прогнозов и диагноза.