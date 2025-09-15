Российский министр Мурашко стал героем — и спас в небе обычному человеку жизнь

Источник фото: freepik.com/chevanon полет самолета в небе

Министры — это где-то «там». Так думают простые люди, когда речь идет о правительственных чиновниках. Однако все, кто летел на днях рейсом Москва-Ханой, теперь совсем другого мнения. По крайне мере, теперь иначе думают о министре российского Минздрава.

С ним в экстремальной ситуации «познакомился» пассажир вьетнамского рейса — 50-летний россиянин, которому стало плохо прямо в самолете. У мужчины на третьем часу полета произошел гипертонический криз. Иными словами, резко подскочило артериальное давление — обычно выше 180 мм.рт.ст. Это сопровождается, в том числе головокружением, тошнотой, болью в груди, ознобом. И если состояние не купировать, в лучшем случае человек выживет, но с поражением важных органов. Поэтому, когда у кого-то наблюдаются признаки криза, требуется немедленный вызов «Скорой помощи».

А какая «Скорая» в небе? Однако помощь была оказана, и оперативная. Причем экстренно приземляться не потребовалось. Но сначала, как пишет Телеграм-канал Shot, вьетнамский экипаж обратился к пассажирам с надеждой, что на борту самолета есть медики. На счастье 50-летнего россиянина на борту оказался Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ. Чиновник летел в рабочую командировку — на встречу с руководством Вьетнама.

Кстати, у Михаила Альбертовича солидный послужной список в качестве практикующего врача. Поэтому он сумел помочь — и в течение часа стабилизировал состояние пострадавшего. В итоге мужчине повезло — ему спасли жизнь. Более того, после всех лечебных манипуляций и приёма лекарств он добрался в добром здравии до конечной точки полёта — до Ханоя. Ну а российский министр столь же благополучно отправился по своим делам.