В Санкт-Петербурге кот поджег квартиру. Сам кот — обычный

Источник фото: freepik.com/freepik кот открыл пасть

Пожар — настоящая беда. Огонь невозможно контролировать, а потому ущерб он наносит огромный. Но этой питерской квартире реально повезло — могло всё выгореть дотла.

Хотя, если честно, история чем-то напоминает «нехорошую» квартиру из «Мастера и Маргариты», которая в финальной части тоже сгорела. И не без участия кота. Правда, эта квартира — хорошая и в Санкт-Петербурге. Да и кот — не представитель сатанинской свиты, а очень сытый и с виду избалованный субъект.

Кроме того, сгорела в итоге только часть кухни, — серьезно досталось, в частности, шкафчикам и кое-какой утвари. Хотя тоже жалко! Само животное отделалось, как пишет Телеграм-канал Shot, подпаленными усами. И извинений точно не принесет. Тем более, шерстяное создание — хозяйское. А значит, предъявлять претензии некому. Но, пожалуй, есть кому.

Источником возгорания стала сенсорная плита. Она представляет собой варочную электропанель, которая управляется посредством системы сенсорных датчиков. Иными словами, плита реагирует на прикосновение — и техника включается на конкретном режиме работы. Это удобно, но именно это и стало причиной пожара. Плита среагировала на кота — на его «прогулку» по сенсорной поверхности.

Чтобы исключить несанкционированное включение такого варочного агрегата, необходимо его заблокировать. Для этого предусмотрена блокировочная функция. Тогда не будет риска, что плиту случайно включат маленькие дети или наглые питомцы, гуляющие по поверхностям, где лежат продукты и готовится еда. А почему же функция не сработала в питерской квартире?

Эта всеми любимая еда «сожрет» память за 4 дня. Ученые из Северной Каролины бьют тревогу

Причина проста — по словам ТК Shot, у сенсорной плиты не было блокировки. Так что вся вина лежит на хозяевах кота и квартиры. А вообще, хорошо, что всё обошлось минимальными потерями. Но животное воспитывать точно нужно.