Общество

В Оренбургской области через 2 500 лет в земле нашли послание из Древнего Египта. И ученые знают, как оно сюда попало

Опубликовано
Елена Ивлиева
корреспондент

Источник фото: freepik.com/wirestock Фреска в храме Древнего Египта

Если лететь из Оренбургской области в Египет, можно покрыть расстояние в более чем 3 000 км. А между древними территориями путь мог измеряться гораздо большими километрами. Однако это не помешало артефакту тонкой работы попасть из Древнего царства пустынь туда, где лежит снег.


Причем, как заявляют археологи, находке не нашли полного аналога. И обнаружена она была в одном из курганов могильника, который расположен у оренбуржского села Каликино на реке Ток.

Само погребение эксперты датируют 6-5 вв. до н.э., и относят к савроматской культуре. Эта культура берет название от ираноязычных кочевников-савроматов, о коих упоминают даже античные авторы в своих работах. Сами кочевники отличались самобытным искусством и сложными погребальными традициями. Например, своих покойников савроматы почти всегда ориентировали на запад, укладывая их в земляные курганы с параллельно уложенными или перекрестными ногами. А надмогильные сооружения часто сжигали.

В 4-м веке до н.э. самобытная савроматская культура исчезла. Но остались ее погребальные курганы. И в одном из таких захоронений современные археологи обнаружили шкатулку: зеленый фаянс, разноцветные глазурованные пластинки, инкрустация. Одновременно с фаянсовым изделием из грунта вынули бронзовое зеркало. А вот в самой шкатулке ученые ничего не нашли, кроме сажевого пятна в одном из отделений. Размер всего изделия: 10 х 9 см, высота почти 3 см. Изготовили — в Древнем Египте.

Древнее гигантское кладбище обнаружено под ледником в России. Ученые обеспокоены находкой

А как же попала древнеегипетская шкатулка в курган под Оренбуржьем? Савроматы, освоившие евразийские степи, вели активную торговлю с разными народами. Поэтому неудивительно, что такие вещицы, как фаянсовые шкатулки, оседали на руках кочевников. А затем попадали в погребения.

