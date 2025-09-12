В Оренбургской области через 2 500 лет в земле нашли послание из Древнего Египта. И ученые знают, как оно сюда попало

Источник фото: freepik.com/wirestock Фреска в храме Древнего Египта

Если лететь из Оренбургской области в Египет, можно покрыть расстояние в более чем 3 000 км. А между древними территориями путь мог измеряться гораздо большими километрами. Однако это не помешало артефакту тонкой работы попасть из Древнего царства пустынь туда, где лежит снег.

Причем, как заявляют археологи , находке не нашли полного аналога. И обнаружена она была в одном из курганов могильника, который расположен у оренбуржского села Каликино на реке Ток.

Само погребение эксперты датируют 6-5 вв. до н.э., и относят к савроматской культуре. Эта культура берет название от ираноязычных кочевников-савроматов, о коих упоминают даже античные авторы в своих работах. Сами кочевники отличались самобытным искусством и сложными погребальными традициями. Например, своих покойников савроматы почти всегда ориентировали на запад, укладывая их в земляные курганы с параллельно уложенными или перекрестными ногами. А надмогильные сооружения часто сжигали.

В 4-м веке до н.э. самобытная савроматская культура исчезла. Но остались ее погребальные курганы. И в одном из таких захоронений современные археологи обнаружили шкатулку: зеленый фаянс, разноцветные глазурованные пластинки, инкрустация. Одновременно с фаянсовым изделием из грунта вынули бронзовое зеркало. А вот в самой шкатулке ученые ничего не нашли, кроме сажевого пятна в одном из отделений. Размер всего изделия: 10 х 9 см, высота почти 3 см. Изготовили — в Древнем Египте.

А как же попала древнеегипетская шкатулка в курган под Оренбуржьем? Савроматы, освоившие евразийские степи, вели активную торговлю с разными народами. Поэтому неудивительно, что такие вещицы, как фаянсовые шкатулки, оседали на руках кочевников. А затем попадали в погребения.