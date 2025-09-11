В водах Темзы случайно засняли на телефон загадочную тварь. Ни одно животное не подходит по описанию

Источник фото: freepik.com/freepik снимок темной извилистой реки

Пользователи Сети, увидев это видео, перебрали все виды живых существ на Земле, которые могли бы подходить под описание. Но каждый вариант быстро отпадал. И теперь над загадкой «потеют» эксперты.

Тем более, есть видеодоказательство существования загадочного нечто, которое обнаружило семейство, вышедшее на прогулку. Существо плескалось в воде в районе Старого Виндзорского замка в Беркшире. И 21-летнему Райану Линехану удалось «поймать» его в кадр.

По словам его матери, Берни Линехан , на живое существо в воде внимание гуляющих обратил смотритель шлюза. Сначала они все посчитали «пловца» тюленем. Но быстро отбросили эту мысль — ведь до океана было очень далеко. Да и преодолеть шлюзы животное не смогло бы. Кроме того, по виду загадочная тварь не напоминала ластоного жителя океана: немного мохнатая, совершенно черная, размером с крупную собаку, с очень сильно приплюснутым носом и черепом. Так описал увиденное сам Райан Линехан.

Чтобы идентифицировать существо, молодой человек выложил ролик в соцсеть. Видео быстро набрало десятки тысяч просмотров и так же много предположений. Идеи шли одна за одной: выдра, капибара, морской лев, черепаха, бобр, и снова тюлень. Кто-то предположил, что в заплыве участвовало Лох-несское чудовище. Но к единому выводу так и не пришли, как потом и эксперты.

В частности, специалист при Музее естественной истории, Флорин Фенеру отверг теорию с тюленем. Выбирая между выдрой и бобром, склонился к бобру. Только пояснил: сказать точнее помог бы хвост, которого на ролике не видно. Поэтому и бобр под сомнением.

«За» бобра выступает и Ричард Беннет, Canal and River Trust. Но его уверенность тоже не 100%-ная. Так что пока существо в Темзе остается неопознанным.