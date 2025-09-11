Ученые NASA воссоздали образ древних жителей Марса. Зеленые человечки рядом с ними просто симпатяги

Источник фото: freepik.com/kjpargeter Вид на Солнце с Марса

Ученые NASA уверенно заявили на днях, что обнаружили следы марсианской жизни, оставленные миллиарды лет назад. Снимки «следов» прислал марсоход Perseverance. И теперь эксперты гадают: кто мог существовать в таких суровых условиях, как на Марсе?

Сейчас красная планета «радует» слабой гравитацией, повышенным уровнем радиации, резкими скачками температуры: от +20С в дневное время до -153С по ночам. Однако кое-кто выживал во всё этом — марсоход передал на Землю снимки высохшего речного русла. К северу от экватора Марса это русло усеяно ржавыми пятнами. И космическое агентство считает: эти отметины — есть следы древних жителей планеты.

Ученые опубликовали на основе проведенных исследований статью в журнале Nature, где сделали предположение: «марсиане» в виде простейших форм могли питаться серой, фосфором и даже углеродом. Затем они выделили субстанцию, на которую и наткнулся современный марсоход.

Обнаруженные Perseverance пятна указывают на ранее протекавшие на этом участке химические и физические реакции. Бортовая лаборатория марсохода протестировала «пятна» и выяснила: в них содержится вивианит, который присутствует при разложении органических веществ. А еще — грейгит, вырабатываемый теми же микробами, что и на Земле. Последний минерал привел ученых в восторг: ведь найдено нечто, что позволяет равнять миллиарды лет назад условия жизни на Марсе и Земле. А значит, и сама жизнь на красной планете тоже могла быть. Тем более, предположения о наличии там жидкой воды в виде озер и рек звучат от экспертов всё чаще. В частности, об этом заявил доктор Санджив Гупта (Имперский колледж Лондона), называя воду средой для жизни.

Пока все эти слова и факты относятся к простейшим видам жизни, вроде бактерий. Однако ученые делают еще одно предположение, но зыбкое: климат Марса под действием солнечных ветров, разрушивших его атмосферу, быстро менялся. Как заявил профессор Гарретт, суровые условия наложили серьезные ограничения на габариты тела и сложность любой формы жизни. Получается, до «вмешательства» Солнца сложные формы на Марсе могли существовать?

Впрочем, ученые считают, что при повышенной радиации и резких скачках температур, «марсианам» потребовалась бы толстая шкура, например. И они могли бы напоминать, в том числе пустынных ящериц на Земле.