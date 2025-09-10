Пастор заявил: Второе пришествие Христа начнется в конце сентября 2025. Эксперты называют другое время

Источник фото: freepik.com, фото freepik Христос среди толпы с крестом и в венце

Судный день и Второе пришествие придутся в этом году на праздник труб или на еврейский Новый год (Рош ха-Шана). Об этом сообщил южноафриканский проповедник в видеоролике, размещенном на популярном видеохостинге. И этот ролик уже насчитывает почти 500 тысяч просмотров.

По словам пастора Джошуа Млакела, Иисус Христос пришел к нему в видении со словами о скором возвращении. В беседе с CettwinzTV, как пишет Daily Mail , священнослужитель поведал, что Христос вернется на Землю 23 и 24 сентября.

Однако по поводу этих слов у экспертов возник скепсис. Даже рядовые комментаторы видеоролика усомнились в реальности сказанного, и — считают, что датировка библейских событий подрывает доверие людей. Да и вряд ли в Библии, уверены пользователи, написано прямо: будьте осторожны 23 сентября 2025 года. Тем более, должны быть знаки.

Скорее всего, одним из таких «знаков» для пастора Джошуа Млакела стала «Кровавая» Луна, чье затмение буквально на днях наблюдал весь мир. Ведь ветхозаветный пророк Иоиль предостерег: «Солнце превратится во тьму, а луна — в кровь» (2:31). Всё это случится перед «великим и устрашающим днем Господнем».

Однако подобные заявления о Конце света, который случился 23-го сентября в праздник Рош ха-Шана, уже звучали. В частности, в 2017-м году — тогда «обещали», что таинственная планета Нибиру столкнется с Землей. И всё живое в результате погибнет. Поэтому эксперты-теологи и даже простые верующие предостерегают верить таким заявлениям. И приводят в качестве убедительного доказательства слова из Евангелия: «Но о том дне или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Матф. 24:36). А потому не рекомендуют, в том числе, распродавать и раздавать свое имущество. Видимо, уже такие прецеденты есть.