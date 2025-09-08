Археологи считают, что нашли место, где более 2 000 лет назад Иисус Христос совершил первое чудо

Источник фото: freepik.com, фото freepik Иисус Христос небеса

Сейчас находят всё больше артефактов, свидетельствующих в пользу библейских текстов. Поэтому неудивительно, что спустя свыше 2 000 лет обнаружили место, где Христос явил первое чудо. Причем археологи нашли даже физическое подтверждение текстов Нового завета.

В Новом Завете место обозначено как Кана Галилейская. Именно здесь Христос на свадьбе превратил воду в вино. И туда уже давно проложен паломнический маршрут, — в арабскую Кафр-Кану, что лежит в Галилее в 5 км от Назарета, на северо-востоке. С библейским поселением официально идентифицируется с 17 века.

И вот ученые, как писала об этом газета Jerusalem Post , «перенесли» библейское место в иудейскую Хирбет-Кану. Она расположена в 12 км от Назарета, но на северо-западе. Раскопки здесь начали вести еще в 1998-м. С того момента археологам удалось отыскать множество артефактов. Прежде всего, под землей нашли систему из разветвленных пещер. Датируется эта сеть 3-13 вв. н.э. И превращена ранними христианами в помещения для поклонения.

Также в Хирбет-Кане обнаружены 6 монет, изготовленных в 167-160-х гг. до н.э., а еще руины синагоги, которую относят к римскому периоду. Данные находки не свидетельствуют о Христовом чуде, но зато подтверждают, что поселение было иудейским в отличие от Кафр-Каны, где археологи не нашли даже намека на еврейское пребывание в римский период. Т.е. в то время, когда, в том числе жил и проповедовал Иисус Христос.

Но самая главная находка Хирбет-Каны — два каменных сосуда. Их нашли над пещерным алтарем, на полке. Они подходят под описания из Евангелия от Иоанна. На этой полке могло стоять еще четыре емкости, как считают ученые. Итого — шесть сосудов, как указано в Новом Завете. По мнению археологов, именно в такой таре хранилась вода, используемая иудеями больше 2 000 лет назад в ритуале омовения. И эту воду на свадьбе Иисус, приглашенный гостем, превратил в вино высокого качества.