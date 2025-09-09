Марсоходы в 2025 году шлют с Марса снимки земных предметов. Кто их там оставил?

Источник фото: freepik.com, фото freepik Игральный кубик снимок поверхность Марса

Марсоходы успешно преодолевают марсианские километры. Одни аппараты действуют буквально 3-4 года, а есть устройства, которые на Марсе уже больше 10 лет. Они отправляют на Землю снимки всего, что встречается на пути. И вот на некоторых фото можно разглядеть совершенно земные предметы и объекты.

Так, марсоход Curiosity , попавший на красную планету в 2012-м, «порадовал» летом 2025 года снимком коралла. Ученые считают, что это не коралл, а природное образование, которое его напоминает. Несмотря на внушительные габариты объекта на фото, на самом деле его ширина чуть меньше 5 см. Ему несколько миллиардов лет. И он образовался, как думают эксперты, за счет ветровой и водной эрозии.

Еще раньше Curiosity показал марсианские цветы — с многочисленными ветвистыми «листиками». По словам ученых, это диагенетические кластеры кристаллов. Они — результат осаждения минералов из воды. И это говорит о том, что Марс раньше был более влажной планетой.

Подтверждает теорию о влажности и найденная в августе 2025 года «шляпа». Так прозвали странный камень, заснятый другим марсоходом — Perseverance . По форме камень напоминает старинный остроконечный шлем или шляпу из фильма про Гарри Поттера. Но, по словам ученых, «головной убор» — творение из сферул. Они представляют собой мелкие твердые частицы, которые могли образоваться в результате просачивания грунтовых вод через поры камня.

А буквально на днях в распоряжении астрономов оказался снимок того, что напоминает черепаху. Но каменную черепаху — из местной остаточной породы. Марсоход Perseverance впервые «разглядел» на Марсе голову рептилии и часть ее панциря.

Однако сами ученые не видят в таких снимках ни цветов, ни кораллов, ни тем более головных уборов. Они считают, что подобные иллюзии — это парейдолия. Т.е. когда человеческий глаз выхватывает из незнакомых или абстрактных изображений знакомые предметы.