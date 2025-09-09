Марсоходы в 2025 году шлют с Марса снимки земных предметов. Кто их там оставил?
Марсоходы успешно преодолевают марсианские километры. Одни аппараты действуют буквально 3-4 года, а есть устройства, которые на Марсе уже больше 10 лет. Они отправляют на Землю снимки всего, что встречается на пути. И вот на некоторых фото можно разглядеть совершенно земные предметы и объекты.
Так,
Еще раньше Curiosity показал марсианские цветы — с многочисленными ветвистыми «листиками». По словам ученых, это диагенетические кластеры кристаллов. Они — результат осаждения минералов из воды. И это говорит о том, что Марс раньше был более влажной планетой.
Подтверждает теорию о влажности и найденная в августе 2025 года «шляпа». Так прозвали странный камень, заснятый другим
А буквально на днях в распоряжении астрономов оказался снимок того, что напоминает черепаху. Но каменную черепаху — из местной остаточной породы.
Однако сами ученые не видят в таких снимках ни цветов, ни кораллов, ни тем более головных уборов. Они считают, что подобные иллюзии — это парейдолия. Т.е. когда человеческий глаз выхватывает из незнакомых или абстрактных изображений знакомые предметы.