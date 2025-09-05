Пришелец из глубокого космоса мчится к Солнцу. Астрономы успели заснять того, кто вторгся в нашу систему

Источник фото: freepik.com, фото freepik Солнце в космосе

Этот объект «засекли» еще в июле. Он привлек внимание ученых невероятной скоростью — тогда она составляла 210 000 км/час. Кроме того, астрономы не понимали, откуда небесное тело взялось. Да и отдельные его параметры наводили на мысль об искусственном происхождении. И вот теперь стало ясно, кто же посетил Солнечную систему.

К Солнцу, как отмечали ранее эксперты, объект под названием 3I/ATLAS должен будет приблизиться в конце октября 2025 года. А затем он станет не виден для наблюдения с Земли. Отдельных экспертов, в том числе астрофизика Ави Лоэба, это навело на мысль, что такое расположение позволит пришельцу шпионить за землянами. Ведь специалист летом вслух заявил, что к Солнечной системе летит именно космический корабль.

Однако ученые из обсерватории Джемини (Чили) 27 августа сумели заснять 3I/ATLAS — и благодаря более четким и цветным снимкам рассмотрели одну важную особенность у небесного тела. Хотя оно и находилось на расстоянии 380 млн.км от Земли.

Прежде всего, текущая скорость объекта увеличилась — и составила 221 тысячу км/час. На таких «парах» теперь небесное тело мчится к Солнцу. Но не это важно, а наличие у него плотного ледяного ядра и длинного хвоста, который тянется за 3I/ATLAS. В итоге, по словам астронома Марка Норриса (Университет Ланкашира), «корабль», который так всех взбудоражил, — это всего лишь комета. Пришла из другой солнечной системы. И чем ближе будет подходить к нашему Солнцу, тем станет ярче, а ее хвост длиннее.

Кроме того, ученые установили: 3I/ATLAS состоит изо льда и пыли, как и кометы нашей Солнечной системы. Однако есть одно важное отличие — у пришлой кометы много CO2, но мало воды. Это говорит о том, что она образовалась вдали от родительской звезды. И ученые надеются, пока есть возможность видеть 3I/ATLAS, узнать о ней побольше.