В Иерусалиме спустя 2 270 лет нашли редчайшую монету. Изображение на ней удивило даже ученых

Удивила эта монета сразу многими «но». Прежде всего, не понятно, где была в ходу такая деньга. Хотя ученые высказывают предположения, но именно предположения. Ведь за 100 лет археологических раскопок было найдено лишь 17 этих монет. И последняя их них обнаружилась там, где ее не должно быть, — за пределами Египта.

А чеканили ее, как считают эксперты из Израильского управления древностей , в Александрии Египетской. Это самое вероятное объяснение. И возможно, такие монеты дарились солдатам, вернувшимся с Третьей сирийской войны, которая шла в 246-241 гг. до н.э. между Египтом и Сирийской империей. Но тогда этих монет должно быть больше. Однако археологи почему-то нашли лишь 17 экземпляров за целое столетие.

И последнюю — в Иерусалиме. Не понятно, как она туда попала. По мнению археологов, город, видимо, не был заброшен и быстро восстанавливался после того, как вавилонский царь Навуходоносор II осадил его. До сих пор Иерусалим учеными воспринимался как маленький и маргинальный. Но найденная золотая монета свидетельствует об обратном — вполне возможно, что местная элита имела связи с египетской знатью. И город играл важную роль в древнем мире.

А самое интересное — изображение на куске золота. На аверсе монеты отчеканили профиль женщины — египетской царицы Береники II, жены Птолемея III, который правил Египтом с 246 до 221 гг. до н.э. До этой находки ученые считали Беренику консортом — носила царский титул, но не правила. Однако на другой стороне монетки стоит оттиск слова «Basileisses», что значит — царица. Т.е. женщина всё-таки была полноправной правительницей, обладавшей гораздо большей властью и влиянием, чем считалось ранее.

Более того, Береника II — одна из немногих цариц династии Птолемеев, кто удостоился быть запечатленным на золотых монетах. Еще одна яркая представительница рода — Клеопатра. Так что за личность была эта Береника?