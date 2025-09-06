Археолог заявил, что спустя 11 000 лет найдена та самая Атлантида у берегов Испании. Ученые затаили дыхание
Источник фото: freepik.com, фото freepik Руины древнего города под водой
Большинство ученых скептически относятся к истории про Атлантиду — про развитую цивилизацию, когда остальной мир завершал эпоху палеолита. Эпоху именуемую древним каменным веком. А в это время в Атлантиде существовали порты, гавани, величественные храмы и многое другое. Но свыше 11 000 лет назад город затонул. И вот теперь современные археологи уверены: он найден.
Об этом
Доннеллан в течение 8 лет исследовал испанское побережье. Использовал для этого усовершенствованные гидроакустические системы, — с их помощью эксперт создал 3D-изображения подводного дна в регионе. Кроме того, применял аэрофотосъемку, спутники для обнаружения скрытых под водой сооружений. И нашел нечто, что на 100% создано руками человека и точно не отвечает уровню архитектуры эпохи палеолита.
Современная техника выявила на дне морском серию концентрических стен высотой свыше 6 метров с расположением по определенной системе. Между стенами — каналы, а в центре — руины прямоугольной формы. Эти фрагменты перекликаются, как заметил независимый археолог, с описаниями храма Посейдона, которые сделал Платон.
Ученые, занимающиеся исследованием вместе с Доннелланом, отметили: найденная ими внешняя стена была серьезно повреждена словно на нее обрушилось мощное цунами. А следующие за ней стены оказались расколоты и, как показало оборудование, сдвинуты. Причиной самого цунами, по мнению исследователей, послужила комета, — Земля почти 12 000 лет назад прошла через ее обломки. Они-то и вызвали огромные волны, наводнение, поглотившее Атлантиду, и похолодание климата.