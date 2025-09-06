Археолог заявил, что спустя 11 000 лет найдена та самая Атлантида у берегов Испании. Ученые затаили дыхание

Источник фото: freepik.com, фото freepik Руины древнего города под водой

Большинство ученых скептически относятся к истории про Атлантиду — про развитую цивилизацию, когда остальной мир завершал эпоху палеолита. Эпоху именуемую древним каменным веком. А в это время в Атлантиде существовали порты, гавани, величественные храмы и многое другое. Но свыше 11 000 лет назад город затонул. И вот теперь современные археологи уверены: он найден.

Об этом заявил независимый археолог Майкл Доннеллан . Он использовал в качестве ориентира труды Платона, который жил в 5-4 веке до н.э. Благодаря этим описаниям исследователь обнаружил под водой руины доисторических поселений на испанском побережье Кадиса. Найденные руины максимально близко соответствуют текстам древнегреческого философа, включая те абзацы, которые говорят про внезапное разрушение города.

Доннеллан в течение 8 лет исследовал испанское побережье. Использовал для этого усовершенствованные гидроакустические системы, — с их помощью эксперт создал 3D-изображения подводного дна в регионе. Кроме того, применял аэрофотосъемку, спутники для обнаружения скрытых под водой сооружений. И нашел нечто, что на 100% создано руками человека и точно не отвечает уровню архитектуры эпохи палеолита.

Современная техника выявила на дне морском серию концентрических стен высотой свыше 6 метров с расположением по определенной системе. Между стенами — каналы, а в центре — руины прямоугольной формы. Эти фрагменты перекликаются, как заметил независимый археолог, с описаниями храма Посейдона, которые сделал Платон.

Ученые, занимающиеся исследованием вместе с Доннелланом, отметили: найденная ими внешняя стена была серьезно повреждена словно на нее обрушилось мощное цунами. А следующие за ней стены оказались расколоты и, как показало оборудование, сдвинуты. Причиной самого цунами, по мнению исследователей, послужила комета, — Земля почти 12 000 лет назад прошла через ее обломки. Они-то и вызвали огромные волны, наводнение, поглотившее Атлантиду, и похолодание климата.