В России 7 сентября смогут увидеть на небе редкое «кровавое» зрелище

Источник фото: freepik.com, фото freepik Красная Луна на небе среди звезд

Если небо вечером над регионом будет чистым от облаков, тогда стоит поднять глаза, чтобы это увидеть. Тем более, явление достаточно редкое. И продолжится оно по московскому времени до 23:55. Но держитесь подальше от городских огней, чтобы всё разглядеть.

Тем более, полное лунное затмение 7-го сентября придется на период с 20:31 до 21:53 мск. И продлится 1 час 22 минуты. Причем это смогут увидеть не только россияне, но и жители Европы, Азии, Африки, в Антарктиде, и других уголках мира. Иными словами, небесное представление будет доступно везде, где Луна над горизонтом.

Причем сама Луна окрасится в багряный цвет — и станет Кровавой. Дело в том, что спутник Земли продолжает освещаться, даже пребывая в стадии полного затмения. Лучи Солнца проходят по касательной к планетарной поверхности, рассеиваясь в земной атмосфере. Из-за этого рассеивания лучи всё-таки «добираются» до Луны, пусть и частично, окрашивая ее в красный. И наблюдать такую красоту можно будет везде — явление охватит всю территорию России. Исключение — восточная оконечность Чукотского полуострова. Причина проста — Луна достигнет этого участка, когда там наступит утро 8-го сентября.

Причем в отличие от солнечного затмения наблюдать за трансформацией спутника Земли можно без защитных очков и других приспособлений. Более того, зрелище обещает быть особенно эффектным, поскольку в ходе затмения можно будет наблюдать даже слабое свечение отдельных лунных кратеров. А еще станет доступен Сатурн — в соседнем от Кровавой Луны созвездии Рыб. Сама же Луна окажется в Водолее. Что касается Сатурна, его блеск будет максимален, когда потускнеет Селена.

Пришелец из глубокого космоса мчится к Солнцу. Астрономы успели заснять того, кто вторгся в нашу систему

Кстати наблюдать за Луной стоит — примерно к 22:20 мск она частично выйдет из земной тени, но растеряв свой кровавый колер. И появится снова на небосклоне в красном «одеянии» лишь 31 декабря 2028 года.