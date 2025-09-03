Новое послание от пророка Моисея спустя 3 800 лет обнаружено в шахте Египта. Оно может подтвердить Библию

Источник фото: freepik.com, фото freepik волны расступились перед мужчиной

Новая интерпретация записей, найденных в египетской шахте, вызвала «бурю» в археологической среде. Возмутителем спокойствия стал Майкл Бар-Рон, исследователь. Он утверждает, что расшифровал наскальные надписи.

«Моисеева» надпись — часть протосинайских текстов, которые были обнаружены еще в 1905-м году. Точной датировки у текстов нет: по одним оценкам — 19-15 вв. до н.э., а по другим — намного древнее. А надписи, которая стала причиной научного спора, приписывают возраст в 3 800 лет. Ее тоже нашли на Синайском полуострове, в одной из древних шахт Египта. И она гласит на иврите: «Это от Моисея».

Чтобы расшифровать древние слова, Бар-Рон потратил 8 лет на анализ наскальных изображений, используя высокоточное оборудование. Он считает: фраза является признанием авторства и связана с кем-то, кого звали Моисей.

В Библии Моисей — пророк, который вывел израильтян из Египта, покончив с многовековым рабством. Кроме того, он получил скрижали с 10-тью заповедями на горе Синай, — а она находится в Египте. Однако до сих пор подтвердить реальность существования этой персоны никак не удавалось. Поэтому ведущие эксперты, в частности, египтолог доктор Томас Шнайдер, не спешат признавать перевод, сделанный Бар-Роном. Причина — протосинайский язык трудно поддается расшифровке.

Однако есть специалисты, включая доктора Питера ван дер Вина, подтверждающие правильность перевода. Тем более, «Моисеева» надпись не единственная: есть тексты с упоминанием о рабстве, надсмотрщиках, о неприятии языческого культа. Всё как в Книге Исхода. И чтобы это прочитать, Бар-Рон в течение 8 лет анализировал 22 сложнейшие записи, датируемые временем Аменемхета III. Некоторые ученые предполагают, что этот фараон — тот самый, которого упомянули в библейской Книге Исхода. Тем более, он был известен своими многочисленными строительными проектами, на которых, в том числе мог использоваться труд рабочих-израильтян.