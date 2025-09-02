Перуанский храм через 2 400 лет шокировал археологов: под слоем породы скрывалась жестокая тайна

Источник фото: freepik.com, фото freepik голова древней индейской статуи

Иногда раскопки археологов приносят интересные секреты, которые хочется поскорее открыть. А иногда — находки, о которых хочется поскорее забыть. Это случилось и с храмом в Перу, где ученые столкнулись с необычной тайной и небывалой жестокостью.

Так можно в общих чертах описать находку профессора археологии Генри Танталеана (Национальный университет Сан-Маркос) и его команды. Они ведут раскопки рядом с храмовым комплексом Пуэмапе в Перу. И обнаружили еще в 2024-м году необычную могилу. Продолжив в 2025-м обследование места, эксперты установили некоторые странности этого захоронения.

Самому храму почти 3 000 лет, а найденные захоронения датируются 400-200 гг. до н.э. Причем ритуальное сооружение, как предполагают эксперты, могло быть заброшено еще до того, как были совершены человеческие жертвоприношения. А археологи обнаружили именно это — останки тех, кого древние жрецы принесли в жертву.

Всего найдено 14 человек. Некоторым нанесены тяжелые травмы черепа. У других — веревки на шее, а руки связаны за спиной. Но кто эти люди, не известно. Ученые планируют провести, в том числе анализ их ДНК, чтобы установить кем были погибшие, откуда они и сколько им лет. Тем более, в их смерти и последующем погребении удивляет многое.

Леонардо да Винчи соврал! Спустя 2 000 лет ученые показали, как могла выглядеть библейская Мария Магдалина

В частности, храм был заброшен до жертвоприношения. Что могло такого случиться, чтобы возникала необходимость в ритуальном убийстве там, где уже не проводили никаких обрядов? Кроме того, ученые обращают внимание на способ погребения несчастных — лицом к земле. По словам профессора Генри Танталеана, это необычно для всей истории подобных захоронений в этих местах. Еще удивляет могила: убитых просто положили в песчаные ямы без подношений и иных погребальных принадлежностей. И это тоже странно.

Так что вопросов пока больше, чем версий.