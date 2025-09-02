Археологи долго смеялись, когда выяснили, кто 14 000 лет назад создал серию закодированных рисунков в Лас-Монедас

Источник фото: freepik.com, фото freepik наскальный рисунок из пещеры

В испанской пещере Лас-Монедас обнаружили древнюю живопись. Найденные там угольные изображения оленей и других животных восхищают детализацией и точным воспроизведением. Однако почти рядом с тщательно выписанными рисунками находится серия загадочных шифровок. И вот теперь ученые, поняли, кому принадлежат эти кодированные послания.

Вся серия загадочных творений из пещеры Лас-Монедас занимает всего 1 метр в ширину и 60 см в длину. Расположены рисунки на высоте 90 см. И эти произведения не имеют никакого сходства с тем, что изображено в остальных частях пещеры. Хотя вся наскальная живопись Лас-Монедас создана 14 000 лет назад.

Однако археологи проверили одну версию, о чем и сообщили в журнале Hunter Gatherer Research. Проведя совместное исследование со специалистами по развитию детей, ученые пришли к выводу: загадочные шифровки — дело рук «древних» ребятишек. Просто взрослые отвели им уголок для рисования, а те — пытались повторять за папами, создавая свои угольные каракули.

Понять всё это помог анализ рисунков. Во-первых, они расположены на том уровне, который могут достать дети возраста 3-6 лет. Во-вторых, с помощью 3D-сканов археологи изучили силу нажима на угольные «карандаши», направление штрихов. И это подтвердило детское происхождение «загадочной» наскальной живописи. Кроме того, исследователи сравнили древние творения с произведениями детей 21-го века, выявив значительное сходство в «работах».

В итоге ученые пришли к выводу: найденные в испанской пещере рисунки возрастом 14 000 лет — дело рук трехлетних малышей, а также детей постарше. Поскольку среди кружочков и линий найдены более сложные фигуры.

Но самое главное, на что надеются эксперты, — результаты этого исследования помогут теперь отделить детские древние рисунки от взрослых и в других пещерах.