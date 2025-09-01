Пирамиды Египта просто крошки: в Турции найден неизвестный город, которому не менее 12 000 лет

Источник фото: freepik.com, фото freepik городские древние руины

Земля таит множество сокровищ. И теперь на одну тайну стало больше — в Турции археологи обнаружили древнейшее поселение в районе Мендик-Тепе. В этом «городе» множество каменных построек, которые возведены по совершенно новым для исследователей «лекалам». Поэтому ученым только предстоит понять, что именно они нашли.

Раскопки в районе Мендик-Тепе начались еще в 2024-м году. Но уже дали свои серьезные результаты — организованную, а не хаотичную систему сооружений. Археологи нашли овальные помещения с разным назначением. По предварительным данным, малые объекты могли использоваться для хранения продуктов или для приготовления пищи. Средние по размеру сооружения служили, например, жилищем.

Есть в неизвестном городе и крупные здания, достигающие в высоту от 4 до 5 метров. У них более тщательная каменная кладка. По мнению археологов, такая «недвижимость» могла иметь общественное или религиозное назначение. Кроме того, в поселении существовали системы для обработки зерновых культур, а также для управления водными ресурсами.

В целом всё поселение является старейшим на сегодня памятником раннего периода неолита — нового каменного века. В это время происходит переход человечества от охоты и собирательства к возделыванию земли и разведению скота. Иными словами, возникает оседлая жизнь — отсюда и капитальные строения.

Однако «город» в Мендик-Тепе — не примитивное скопление хижин. Наоборот, сочетание жилых, бытовых и религиозных построек указывает, что в этом районе существовала достаточно сложная организация жизни, чем до сих пор считалось и обнаруживалось археологами. Более того, в неизвестном «городе» прибегли к новой для современных ученых технологии возведения строений — с помощью вертикальной кладки прямоугольных небольших камней.