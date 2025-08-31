В Греции через 300 000 лет нашли череп с «рогом». Ученые озадачены: он не принадлежит ни человеку, ни животному

Источник фото: freepik.com, фото freepik древний человек тянет руку

Находка была локализована в Греции — в пещере Петралона недалеко от города Салоники. Найденный череп датируется примерно 300 000 лет. У него есть на макушке вырост, который поставил ученых в тупик. А еще артефакт не относится ни к одной известной ступени развития человека.

Более того, череп был просто «вплавлен» в пещерную стену. Но специалисты постепенно приоткрывают завесу тайны — и начинают понимать природу петралонского черепа. Ученые не относят его к человеку разумному, который возник как вид около 200-300 000 лет назад. Но и не считают неандертальцем, — это вид появился в Европе примерно 500 000 лет назад, но окончательно сформировался 130-150 000 лет. И всё-таки, по словам ученых, петралонская находка — какая-то часть эволюционной ступени в развитии европейского человека.

Череп был найден еще в 1960-м году. В тот период его возраст оценивался в промежутке 170-700 000 лет. Но позже удалось сузить временной промежуток до 270-295 000. Такой точности позволил достичь анализ «рога» — выступа на макушке черепа. Им оказалось минеральное образование — сталагмит. Он прирастал на миллиметр каждые несколько лет, пока к 1960-му году не достиг значительной высоты, — и не создал иллюзию человека-единорога.

«Рог» в итоге удалили. Но содержащийся в нем кальцит позволил датировать время, к которому можно отнести сам череп. Кстати, он именно из-за кальцита был вцементирован в пещерную стену. Это сделала природа путем постепенного наращения минерала вокруг черепа. В результате за многие тысячи лет слой получился внушительный. Но поскольку по шкале Мооса у кальцита совсем небольшая твердость — всего 3, — не составило особого труда вынуть важную находку из породы.

