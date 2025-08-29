В Венесуэле найдены наскальные рисунки: ученые не знают, кто их нарисовал 4 000 лет назад

Источник фото: freepik.com, фото freepik древние наскальные рисунки

Найдены были рисунки на территории национального парка Венесуэлы — в Канайме. Его площадь равна Бельгии. И покрыта лесами, горами, а потому могут быть еще находки, которые помогли бы пролить свет на обнаруженные послания. Тем более, ученые сейчас пока не в состоянии даже возраст их определить.

Поэтому ориентируются на схожие изображения, найденные в Бразилии, — им почти 4 000 лет. Так что принято считать, что и венесуэльским рисункам столько же. Хотя Хосе Мигель Перес-Гомес, археолог из Университета им.Симона Боливара, заявил изданию Live Science: обнаруженный артефакт намного старше.

Многие рисунки нанесены на камень. В общей численности их 20. Они состоят из разных комбинаций крестиков, точек, узоров из звёздочек и прямых линий, а также изображений людей и листьев. Для них использовались различные цвета, которые скорее всего выбирались в соответствии с определенным смыслом. Еще найдены петроглифы в виде геометрических мотивов, вырезанные на поверхности. Но что именно зашифровано на камне, на сегодня ученым не удалось установить. А послания выглядят именно шифровкой.

Единственное предположение — знаки могут иметь религиозный смысл. Так считает археолог Перес-Гомес. Но пока ученых волнует другое: кто же художник? Ведь несмотря на схожесть этих рисунков с найденными ранее пиктограммами, определить источник не удается.

Эксперты считают, что национальный венесуэльский парк Канайма был когда-то заселен неизвестной до сих пор культурой. Ее представители распространились в итоге на всю Амазонку, отправились на территории современной Южной Колумбии и Гвианы, где в свое время современные исследователи уже обнаружили схожие наскальные творения. Хотя это пока только предположения.