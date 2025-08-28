Ошибка длиною в 1000 лет исправлена: крохотный артефакт 10-го века резко меняет мнение ученых о викингах

Источник фото: скриншот Daily Mail,freepik.com, фото freepik рогатый шлем и топор викинга

Когда кто-то произносит «викинг», у большинства людей сразу возникает ассоциация с мощным и неопрятным бородатым человеком, на голове которого рогатый шлем. Такой облик — результат многолетнего «труда» Голливуда. Но теперь можно с уверенностью и удивлением сказать, каким точно был внешний вид викингов.

Удивление вызывает артефакт, обнаруженный исследователями из датского Национального музея. Изначально крохотный артефакт нашли в древней могиле в конце 18-го века, в Норвегии. Попав в музей Дании, фигурка надолго «пропала» в запасниках. Но недавно ее снова «откопали», и принялись изучать.

Считается, что фигурку похоронили вместе с ее владельцем. И она была частью игры — прародительницы шахмат. Но поражает не это, а тонкая резьба и высокая детализация изображения человека, не свойственная викингам. Более того, исследователи уверены: вырезали изделие с конкретной персоны. Может быть с местного короля, вождя. Поэтому не доверять облику артефакта нет оснований.

Найденная археологами 3-сантиметровая статуэтка датируется 10-м веком и максимально подробно изображает мужчину. По словам Питера Пенца , куратора датского Национального музея, эта находка «приближает к портрету эпохи викингов». И одновременно меняет представление ученых о самих викингах.

Судя по статуэтке они в мирное время не игнорировали уход за собой. Ведь крохотный артефакт — ухоженный мужчина с пробором на голове, безукоризненной прической, с аккуратно заплетенной бородкой и с усами, у которых кончики закручены вверх. Это так называемые императорские усики, более отождествляемые с 18-м веком и периодом позднее. Но они, оказывается, были в моде намного раньше — уже в 10-м веке. И носили их викинги, которые вполне возможно не гнушались расчески и мытья головы.