Почти в 1000-летнем славянском некрополе обнаружили находку, технология которой востребована до сих пор

Артефакт был найден во Владимирской области в домонгольском захоронении при раскопках вблизи селища Чаадаево. Подобные находки в славянских некрополях уже обнаруживались, и относились к 11-13 вв. А поскольку такие артефакты в земле плохо сохраняются, то все образчики — уникальны.

Найденный именно во Владимирской области образчик совсем небольшой — в длину чуть более 12 см, а в ширину 5,5 см. Но и этого хватило, чтобы порадовать вышивальщиц. Ведь речь идет о маленьком фрагменте золототканой ленты с читаемой ручной вышивкой.

Сама лента была обнаружена в могиле девушки возрастом 16-25 лет рядом с черепом. Наличие остатков бересты, обнаруженных в земле вместе с текстильными фрагментами, наталкивает на мысль, что изделие имело жесткость. И было, например, частью головного убора или оплечья. Тем более, проколы иглы по верху и низу берестяной подложки свидетельствуют о подкладке. А значит, вещь носили напоказ.

На найденном фрагменте изображен религиозный мотив: в центре — фигура Иисуса Христа, слева — Богоматерь, справа — Иоанн Предтеча. Все изображения в высоту — меньше мизинца. Но каждое — с высокой детализацией, выполнено мельчайшими стежками, шелком и золотом. Кроме того, для вышивки использованы самые разные виды швов: гладь с настилом, стебельчатый, в раскол, «на проём». И, если судить по примерному возрасту изделия, перечисленным швам и технологии вышивания — минимум 1000 лет. А ведь они до сих пор активно используются в бытовом вышивании современными мастерицами по всему миру.

Что касается ленты, такие ткали на бедре или на дощечках. И во Владимирскую область, по мнению исследователей, они попали из Испании либо из Византии. Получается, что товар — не дешевый. А значит, и сама погребенная девушка из семьи с высоким благосостоянием. Но вот от чего она умерла археологи пока не установили.