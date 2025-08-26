Археологи спустя более 1000 лет показали реальное изображение Иисуса Христа

Источник фото: скриншот с dailymail.co.uk,freepik.com, фото freepik изображение человека с терновым венцом на голове

До сих пор Туринская плащаница воспринималась как средневековая подделка. Причина — радиоуглеродный анализ. Его провели в 1988 году, — и он показал, что плащаница изготовлена где-то в период 1260-1390 гг. нашей эры. И вот теперь результаты анализа поставлены под сомнение.

Хотя в этих результатах давно сомневаются. Некоторые исследователи заявляют: для теста плащаницы использовались куски, которые когда-то служили для ремонта самого полотна, в том числе после пожара в 1532 году. А значит, не могут служить доказательством происхождения погребальной одежды Христа.

Поддержкой этих заявлений стал артефакт, отчеканенный между 969 и 976 гг. н.э. Эту бронзовую «монету» изготовили в Константинополе. И на одной из ее сторон отображены черты, которые, по словам историка Джастина Робинсона , с максимальной точностью воспроизводят «негативный» оттиск с Туринской плащаницы. Эксперт отмечает: граверы воссоздали на бронзе то, что видели своими глазами.

Надо заметить: плащаница действительно выставлялась в Константинополе. Ее туда из Урфы перевез епископ Самосатский Авраам еще в 955-м году. Там она пробыла вплоть до начала 13-го века, пока в 1204-м город не захватили крестоносцы. Они вывезли немало реликвий в Европу, включая погребальную одежду Христа.

По словам историка, монета с изображением лица, воссоздающим оттиск с Туринской плащаницы, подтверждает, что плащаница — не средневековая подделка. Ведь граверы 10-го века точно скопировали с полотна не только черты, но и характерную отметину на правой щеке, раздвоенную бороду, длинные волосы, две параллельные пряди в левом нижнем углу и другие детали, которые есть только на плащанице. И назвать это простым совпадением невозможно.