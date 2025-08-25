Французские захоронения более 6 000 лет хранили страшную находку. У археологов волосы встали дыбом

Источник фото: freepik.com, фото freepik руины древнего города

Земля хранит не только древние статуи и монеты, но и жуткие свидетельства человеческой злобы, которые потрясают. Вот почему ученые, раскопавшие могилы на северо-востоке Франции, говорят о своей находке с содроганием.

Они обнаружили несколько ям, которые относятся к 4300-4150 гг. до н.э. В общей сложности в них захоронено свыше 80 человеческих скелетов. Однако, как пишет Science Advances , при обследовании останков, выяснилось, что их специально калечили.

У многих жертв, как сообщают ученые, отрублены левые или сразу обе кисти. По словам экспертов, их могли взять в качестве трофея победители. А нижние конечности были переломы, чтобы несчастные не смогли сбежать. Помимо этих увечий пленникам нанесли множество других травм. Более того, изувеченных выставляли напоказ, — на что указывают особые раны на теле.

Как заявила Тереза Фернандес-Креспо, доктор и участник исследования, обращение с захваченными людьми было чрезвычайно жестокое, и могло быть частью триумфального ритуала, который последовал за одной или несколькими выигранными битвами. Стоит отметить, что битв на северо-востоке Франции свыше 6 000 лет назад было очень много — боевые действия широко охватывали весь регион. Поэтому пленные с обеих сторон — неизбежность.

Однако в ходе исследования возникла и другая версия о происхождении страшных могил. На это натолкнули останки, не тронутые «победителями», — без увечий. Ученые предположили, что найденные скелеты никак не связаны с военными действиями. Наоборот, они могут быть частью общественного уклада конкретного племени, и представлять собой либо коллективные наказания, либо жертвоприношения социальных изгоев.

Но в любом случае археологи отмечают исключительную жестокость, с которой обращались с людьми.