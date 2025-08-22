Даже Аристотель не знал ответ! Ученые нашли ответ на вопрос, который всех волнует не одну 1000 лет

Источник фото: freepik.com, фото gpointstudio курица яйцо

Яйцо или курица? Британские и китайские ученые совместно смогли найти ответ на сей вопрос, — и на сегодняшний день поставили точку в главном споре. Они объяснили, что же было раньше яйца, которое отложила курица.

Ответ на вопрос о первенстве яйца или курицы волнует и школьников и пенсионеров. Даже Аристотель, живший в 4-м веке до н.э., считал появление курицы и яйца одновременным. Ведь яйца — плод птицы. Но и птица — плод яйца. А в 19-м веке курица вообще рассматривалась как способ одного яйца производить другое.

Но теперь правильный ответ можно спросить у экспертов из Университетов Бристоля и Нанкина. Они опубликовали результаты своего исследования в издании Nature Ecology & Evolution. И обнаружили, что рептильные предки курицы, которые жили за миллионы лет до динозавров, могли и не откладывать яйца, как это считалось ранее.

Ученые, пишет Daily Mirror , выдвинули версию: что сперва птенцы появлялись на свет живыми — без покрова из скорлупы. Для такого вывода специалистам пришлось изучить свыше 50 ископаемых видов и почти 30 ныне существующих, которые относятся и относились к яйцекладущим или живородящим.

В ходе обработки полученной информации ученые поставили под сомнение идею, что яйца с твердой скорлупой являются одним из ранних достижений эволюции. По словам ученых, для сохранения потомства первые амниоты научились задерживать эмбрионы в материнском теле до тех пор, пока окружающая среда не будет для них более благоприятной. Это обеспечило конкретной группе животных максимальную защиту. А значит, и выживаемость — они сумели не только сохраниться как вид, но и, эволюционировав, дожить до наших дней. И лишь потом научиться откладывать яйца.

Иными словами, первой всё-таки была курица, а уже потом яйцо.