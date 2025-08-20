Спустя почти 2000 лет земля «отдала» артефакт, подтверждающий пророчество Иисуса Христа

Источник фото: скриншот с сайта dailymail.co.uk, оригинал фото Israel Antiquities Authority,globallookpress.com, фото Andrey Nekrasov Старинные монеты раскопки

Вблизи Храмовой горы в Иерусалиме сделали интересную находку. Ее относят к 69-70-му гг. нашей эры — это спустя несколько десятков лет после того, как распяли Христа. Изготовили артефакт еврейские повстанцы незадолго до того, как сбылось одно из библейских пророчеств. А потому находка считается невероятной.

Особенно невероятной, поскольку состояние артефакта оценивается экспертами как хорошее. А ведь бронзовая монета пролежала в породе чуть менее 2000 лет. Но несмотря на это все надписи и символы на ее поверхности легко читаются. В частности, на лицевой стороне видна фраза на древнееврейском: «За освобождение Сиона».

Нашли эту монету в процессе раскопок, проводимых Израильским управлением древностей рядом с Храмовой горой. Эта территория в центре многих библейских пророчеств. Особенно важным считается сказание о Третьем Храме, который будет воздвигнут на Храмовой горе, где стояли прежде два других. Кстати, Второй Храм разрушили римляне. Это стало показательным актом — наказанием евреев за восстание, случившееся 66-73 гг. н.э.

Именно падение Второго Храма и предрек Иисус Христос. О чем написано сразу в трех источниках: в Евангелие от Марка, Матфея, Луки. Тогда глядя на храмовое здание Христос сказал своим ученикам: «...не останется здесь камня на камне; все будет разрушено» (от Матфея 24:2).

