Рядом с Ураном астрономы NASA обнаружили новый объект: что о нем известно на 21 августа

Источник фото: freepik.com космическое тело рядом с далекой звездой

Солнечная система в очередной раз преподнесла сюрприз астрономам — и они обнаружили то, что до сих пор не замечали. Разглядеть объект помог высокоточный телескоп Джеймса Уэбба.

Обнаружили новый объект астрономы еще в феврале 2025 года, а распознали только сейчас. И это неудивительно: Уран находится от Земли на расстоянии почти 3 млрд. км. А потому седьмая планета Солнечной системы не была хорошо изучена с момента своего открытия в 1781-м году. Лишь появление телескопов вроде орбитальной обсерватории Джеймса Уэбба, способных распознавать объекты на удалении миллиардов световых лет, позволило познакомиться с Ураном. И ученые до сих пор делают новые открытия о ледяном гиганте.

Одно из таких открытий — крохотный спутник, который до сих пор не был замечен на орбите Урана. Название этому объекту астрономы пока не дали. Но уже сейчас известно: в поперечнике он почти 6 миль (около 9,7 км). В сравнении с Луной найденный спутник в 350 раз ее меньше. А еще он самый тусклый из всех известных. И всё это делает реальным обнаружение на орбите далекого гиганта и других подобных находок. Тем более, их наличие подтверждают сами астрономы. В частности, Мэтью Тискарено (Институт SETI), участник исследования. По словам эксперта , ни одна другая планета не может похвастаться таким количеством крохотных внутренних лун, как Уран.

Настолько крохотных, что космический аппарат NASA «Вояджер-2» почти 40 лет назад не приметил ни одну из них. Для справки: «Вояджер-2» приблизился к Урану в 1986-м году, оказавшись на расстоянии 81,5 тыс.км.

Что касается обнаруженного сейчас спутника, то он 14-й в списке малых урановых лун. От центра планеты находится примерно в 56-ти тысячах километров (это 35 тысяч миль). Вращается по экваториальной плоскости Урана. И сформировался, как считают ученые, недалеко от места своего текущего пребывания. Имеет естественное происхождение.