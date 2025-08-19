К Солнцу в октябре 2025 подлетит пришелец из дальнего космоса: телескоп Hubble подтверждает находку астрономов

Источник фото: globallookpress.com, фото Andrey Arkusha Космичекие корабли в космосе

В конце июля 2025 года в СМИ появилась информация о том, что астрономы NASA засекли в небе инопланетный объект. Он получил название 3I/ATLAS. Но некоторые его характеристики не дают покоя отдельным экспертам. Они утверждают: к Солнечной системе летит космический корабль, замаскированный под комету.

Однако теперь, когда объект стал ближе к Солнцу, а телескоп «Хаббл» сделал более четкие фото, стало понятно, кого ждать в гости. И главное — нужно ли начинать паниковать.

Оказывается, пока не нужно. Заметили 3I/ATLAS еще 1-го июля 2025 года на расстоянии более 675 млн.км от Солнца. На основе первичных оценок его диаметр составлял 24 км. Но после того, как от «Хаббла» пришли снимки, ученые выяснили: это комета. В поперечнике она — 5,6 км (3,5 мили), а в длину — больше 300 метров. Представляет собой ледяную глыбу из пыли и газов, в окружении из облака, растущего по мере приближения к Солнечной системе.

Что касается скорости, она ошеломляет — и равняется 209 тысячам км в час. Ранее подобного не наблюдалось. Согласно подсчетам комета максимально близко приблизится к светилу в конце октября, оказавшись от звезды на расстоянии 210 млн.км. Пройдет в орбите Марса. Но для Земли — никакой угрозы. Причина — ледяная глыба промчится на обратной стороне Солнца.

Откуда пришла комета? Доктор Дэвид Джеввит, руководящий группой-наблюдения за кометой, как пишет Daily Mail , не может объяснить, откуда объект начал свой путь. По словам ученого, попытки это выяснить сродни с попыткой увидеть за доли секунды вылет винтовочной пули. Но одно точно, что возраст космического тела исчисляется миллиардами, — и составляет не менее 8 миллиардов лет.

Наблюдать за кометой эксперты планируют дважды: до сентября — пока она не приблизится к Солнцу, и в декабре — когда глыба выйдет с другой стороны светила.