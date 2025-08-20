Астрономы предупреждают: 23 августа на небосклоне появится Луна библейского Апокалипсиса

Источник фото: globallookpress.com, фото AntÃƒÆ’Ã‚Â´Nio Machado Фаза Луны на небе

Еще эту Луну называют «черной». И ее восход отождествляется с последними днями мира. Так что не пропустите это событие.

Еще в Евангелие от Марка (13:24) сказано о последних днях, что Солнце померкнет, и Луна не будет светить. Любители Конца света соотносят эти слова с будущим «черным» восходом ночного светила. И воспринимают такое астрономическое событие за начало Апокалипсиса — за его отправную точку.

Однако астрономы не рекомендуют впадать в панику, поскольку Черная Луна — явление хоть и редкое, но естественное. В течение 29,5 дней спутник Земли проходит путь от новолуния с нулевой освещенностью до 100% освещенности, и обратно. Так как этот «месяц» короче календарного, то в календарном могут произойти сразу два новолуния. Что и наблюдается сейчас.

Но почему столь рядовое явление именуется «черным»? Во-первых, это название не официальное — разговорное. Ничего общего с научными терминами не имеет. Во-вторых, «черной» Луну прозвали, поскольку ночная Селена в момент новолуния окажется между Землей и Солнцем. В результате сторона Луны, обращенная к нашей планете, попадет в тень, а потому невидима для невооруженного глаза.

Пик Черной Луны придется на 12 часов утра 22 августа, — для жителей Западного полушария. В остальных частях света новолуние можно будет наблюдать в субботу 23 августа, а пройдет оно в знаке Девы. Поэтому астрологи уже рекомендуют:

избегать радикальных и резких решений, вроде увольнения или крупных покупок;

не пытаться всё контролировать — отнимет силы от более важных событий;

не допускать эмоциональных всплесков.

Но зато астрологи советуют в период «черного» новолуния 23 августа составить список целей — они получат свой импульс уже в сентябре.

Кстати, «черные» луны — это 1 раз в 33 месяца. А потому следующую прогнозируют на 20 августа 2028 года.