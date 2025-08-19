Немецкие ученые обнаружили 2 «межзвездных» туннеля: они ведут от Солнечной системы к другим звездам
Источник фото: globallookpress.com, фото NASA/ESA/Hubble Галактика снимок с телескопа Хаббл
До сих пор киноистория про звездные врата, позволяющие путешествовать между галактиками и планетами, воспринималась не более как фантастика. Однако ученые из Германии нашли то, что может изменить отношение к киношным фантазиям, — и однажды сделать путешествия через всю Вселенную реальностью.
А пока ученым из Института Макса Планка удалось обнаружить два «межзвездных» туннеля,
Еще в декабре 2020 года российская обсерватория обнаружила нечто похожее на «пузыри Ферми». Хотя и сами «пузыри» не менее загадочны — ученые до сих спорят о природе их происхождения. И расположены они над и под плоскостью нашей Галактики. А теперь немецкие ученые, используя тысячи измерений неба, которые сделал телескоп eROSITA, обнаружили, что Солнце — в центре пузыря с низкой плотностью и диаметром почти 300 световых лет. И из этого кокона начинаются гигантские ответвления.
Один из туннелей тянется к созвездию Центавра. В частности, от Альфа-Центавры из южной области созвездия до Земли примерно 4,4 световых года. А второй туннель ведет к Большому Псу — в этом созвездии ярко сверкает Сириус.
Однако ученые не ограничивают в количестве найденные ими межзвездные «тропы» — и уверены, что они являются лишь небольшой частью более разветвленной системы. Затрагивающей значительные и разные области космоса. Более того, ученые, опираясь на полученные данные, делают предположение, что и Солнечная система случайно вошла в пузырь, в коем сейчас пребывает. Это случилось всего лишь несколько миллионов лет назад, хотя самому Солнцу почти 4,6 млрд. лет.
Что касается возможности путешествия по обнаруженным туннелям, то пока ученые не рассматривают эту идею как реализуемую. Но может быть однажды...