Немецкие ученые обнаружили 2 «межзвездных» туннеля: они ведут от Солнечной системы к другим звездам

Источник фото: globallookpress.com, фото NASA/ESA/Hubble Галактика снимок с телескопа Хаббл

До сих пор киноистория про звездные врата, позволяющие путешествовать между галактиками и планетами, воспринималась не более как фантастика. Однако ученые из Германии нашли то, что может изменить отношение к киношным фантазиям, — и однажды сделать путешествия через всю Вселенную реальностью.

А пока ученым из Института Макса Планка удалось обнаружить два «межзвездных» туннеля, как пишет Daily Mail . Эксперты выявили, что эти туннели простираются через очень обширные области космоса. Сделать такие выводы помогли сведения, собранные с помощью телескопа eROSITA, работавшего на борту русской обсерватории «Спектр-РГ».

Еще в декабре 2020 года российская обсерватория обнаружила нечто похожее на «пузыри Ферми». Хотя и сами «пузыри» не менее загадочны — ученые до сих спорят о природе их происхождения. И расположены они над и под плоскостью нашей Галактики. А теперь немецкие ученые, используя тысячи измерений неба, которые сделал телескоп eROSITA, обнаружили, что Солнце — в центре пузыря с низкой плотностью и диаметром почти 300 световых лет. И из этого кокона начинаются гигантские ответвления.

Один из туннелей тянется к созвездию Центавра. В частности, от Альфа-Центавры из южной области созвездия до Земли примерно 4,4 световых года. А второй туннель ведет к Большому Псу — в этом созвездии ярко сверкает Сириус.

Однако ученые не ограничивают в количестве найденные ими межзвездные «тропы» — и уверены, что они являются лишь небольшой частью более разветвленной системы. Затрагивающей значительные и разные области космоса. Более того, ученые, опираясь на полученные данные, делают предположение, что и Солнечная система случайно вошла в пузырь, в коем сейчас пребывает. Это случилось всего лишь несколько миллионов лет назад, хотя самому Солнцу почти 4,6 млрд. лет.

Астрономы NASA обнаружили в космосе чужой корабль: он приблизится к Солнцу уже в октябре 2025

Что касается возможности путешествия по обнаруженным туннелям, то пока ученые не рассматривают эту идею как реализуемую. Но может быть однажды...